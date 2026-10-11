Lionel Messi considera a Gilberto Mora como una de las futuras estrellas del futbol mundial

El argentino contempló al mexicano en una interesante consigna, hecho que sirvió para valorizar todavía más al jugador de Xolos.

Lionel Messi volvió a generar un revuelo absoluto en las redes sociales tras revelar una lista con los nombres llamados a dominar el fútbol internacional. A través de un video lanzado por la marca Adidas, el capitán argentino aparece escribiendo las páginas de una serie de diez capítulos sobre los talentos emergentes del deporte, entre los que destaca la presencia de Gilberto Mora, la gran promesa de los Xolos de Tijuana.

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La campaña publicitaria utiliza la figura del astro para apadrinar a diez embajadores juveniles de la firma deportiva alemana. En el spot de presentación, una voz en off acompaña los trazos del astro rosarino: “Cualquiera puede contar una historia, pero una gran historia requiere la mano de un maestro. Algunos dudaban que él pudiera escribir otro clásico, pero con un solo trazo de su pluma, nacen nuevos personajes. Diez capítulos que reescriben el futuro del juego. Esta es una historia que apenas comienza”.

Las 10 promesas del futbol que eligió Leo Messi

La nómina seleccionada por el diez incluye talentos de distintas latitudes como Tomás Aranda, Can Uzun, Max Dowman, Zavier Gozo, Jesús Rodríguez, Kees Smit, Chloe Sarwie, Giovanna Waksman y Lotta Wrede. Gracias a esta distinción, Mora contará con un episodio propio en la serie promocional, hecho que solo sirve para ratificar el impacto global que tuvo su explosión futbolística a sus breves 17 años de edad.

a legacy to build on 🐐. the next chapter starts here. meet the rising stars of Messi +10, season 3. 💫 https://t.co/8DVfmTPaXW — adidas Football (@adidasfootball) October 11, 2026

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El reconocimiento de Messi llega en el momento más dulce de la carrera del volante, quien deslumbró con sus actuaciones en la Liga MX y formó parte de la nómina de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026. Sus condiciones técnicas llamaron la atención del planeta futbol, por lo que comenzaron a llegar rumores constantes sobre una inminente transferencia hacia Europa.

Las miradas del mercado apuntan hacia el próximo 14 de octubre, fecha en la que el mediocampista alcanzará los 18 años y la mayoría de edad administrativa para facilitar cualquier firma internacional. Supuestamente, equipos de la talla del Real Madrid, Barcelona y Liverpool permanecen atentas al futuro de Mora, cuya carrera promete dar un salto histórico en el próximo libro de pases.

En síntesis

Lionel Messi seleccionó a Gilberto Mora entre diez jóvenes promesas para una campaña publicitaria.

seleccionó a entre diez jóvenes promesas para una campaña publicitaria. Gilberto Mora participó con la Selección Mexicana durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

participó con la Selección Mexicana durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Gilberto Mora cumplirá los 18 años el 14 de octubre para firmar contratos internacionales.