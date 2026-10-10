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Lionel Messi volvió a convertir con Inter Miami: la carrera de los 1000 goles con Cristiano Ronaldo

El argentino sigue rompiendo récords y se mantiene al acecho del portugués en la última lucha que mantienen.

Lionel Messi sumó un nuevo gol con Inter Miami.
© GETTY IMAGESLionel Messi sumó un nuevo gol con Inter Miami.

Después de la emoción, regresó la acción. Este sábado, Lionel Messi volvió a disputar un encuentro de manera oficial con Inter Miami tras la despedida de su selección y el argentino se lució de gran manera con dos tantos en la victoria por goleada de su equipo ante el DC United por la Jornada 28 de la MLS.

Así fueron los goles de Lionel Messi en Inter Miami

En el inicio del complemento, con el encuentro ya 2-0 para el equipo de la Florida, Messi apareció en el corazón del área para empujar un centro venenoso y ampliar el marcador. Un rato después, la historia de Leo goleador se repitió.

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A los 60 minutos, un balón perdido le cayó a los pies cerca de la medialuna. A partir de allí, comenzó con sus típicas formas de eludir a sus rivales y se metió hasta la cocina para definir de manera suave, dejando sin respuesta al portero.

La carrera de los 1000 goles entre Messi y Cristiano Ronaldo

De esta manera, Messi registra 934 goles oficiales, por lo que se encuentra a 68 tantos de alcanzar los 1000. El argentino también mantiene números extraordinarios, pero difícilmente pueda llegar a conseguir el objetivo antes de que termine el año.

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Quien no se quedó atrás este fin de semana fue el líder en esta histora. Cristiano Ronaldo alcanzó los 980 goles oficiales en su carrera profesional este viernes y quedó a solo 20 de llegar a la histórica cifra de los 1000. El portugués sigue alimentando su objetivo personal y cada partido con Al-Nassr representa una nueva oportunidad para acercarse a una marca que busca alcanzar antes de ponerle fin a su trayectoria.

En síntesis

  • Lionel Messi anotó dos goles en la victoria de Inter Miami sobre DC United.
  • Lionel Messi alcanzó los 934 goles oficiales en su carrera profesional.
  • Cristiano Ronaldo llegó a 980 goles oficiales tras su actuación con Al-Nassr.
Lucas Lescano
Lucas Lescano
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