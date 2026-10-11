José Paradela no juega el Pumas vs Cruz Azul

Este domingo la Jornada 11 cierra con un duelo entre Pumas y Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario. Este es uno de los partidos más esperados por el título que consiguió el cuadro celeste en esta cancha. Sin embargo, en esta ocasión uno de los que consiguió el campeonato no será parte del 11 inicial, José Paradela.

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José Paradela no va ni a la banca

Joel Huiqui ya dio a conocer el 11 titular para el partido de esta noche en C.U. pero una de las grandes ausencias es la de Paradela y es que hay que recordar que en el partido amistoso de la Fecha FIFA que jugó ante LA Galaxy sufrió un golpe que tuvo que salir del terreno de juego y ya era duda para el encuentro de esta noche.

Pero fue este domingo cuando minutos antes de que empezara el partido, el periodista Adrián Esparza Oteo de TUDN dio a conocer que la ausencia del futbolista, quien no aparece ni en la banca de La Máquina, se debía a mera precaución, ya que no se ha dado a conocer un reporte médico como tal, pero tiene molestia.

La idea es que no puedan perder al jugador en la fase final del torneo, por lo que Huiqui tuvo que sacrificarlo en este enfrentamiento, que también es importante, para así poder tenerlo sin ninguna molestia más adelante, ya sea en instancias del cierre de la fase regular o peor aún en Liguilla, por lo que ahora podría extrañarse en el campo.

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En síntesis