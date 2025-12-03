Antonio Mohamed confirmó la alineación con la que su equipo saldrá a disputar un duelo clave de Liguilla. En un Estadio BBVA colmado en Monterrey, Toluca visitará a los Rayados este miércoles por la noche, por el juego de ida de las semifinales. Los ‘Diablos Rojos’ buscarán llevarse una buena ventaja para la revancha en casa.

El ‘Turco’ diseñó una formación muy particular para enfrentar al conjunto regio en el Gigante de Acero. En primer lugar, la principal ausencia es la de Alexis Vega, que no estará ni en el banco de suplentes por no haberse recuperado de la lesión. Es más, todavía no está garantizada su presencia en el partido de vuelta del sábado.

Sin embargo, no es el único titular que no será de la partida esta noche en la cancha de Rayados. Tampoco está entre los once Jesús Angulo, quien suele ser un indiscutido dentro del esquema del DT argentino. El enganche del Toluca aparece como una de las alternativas para el complemento, pero fue borrado del equipo que jugará de entrada.

Toluca, sin Jesús Angulo desde el inicio ante Rayados [Foto: Getty]

La salida del ex Chivas tiene una explicación que nada tiene que ver con una lesión o tema muscular. El ‘Canelo’ fue el sacrificado por la decisión de usar una “línea de 5” en el fondo. Mohamed dispuso una defensa con muchos futbolistas, con los laterales listos para subir con verticalidad cuando ataquen. Así, tenía que quitar un delantero y le tocó a Jesús Angulo.

En la diagramación del once inicial, el entrenador vio mejor a Helinho en la semana, y decidió que el brasileño fuese quien acompañara a Paulinho en ofensiva. De este modo, Toluca utilizará un marcado 5-3-2, con el portugués como referencia y el ex Bragantino deambulado de derecha a izquierda, con libertad en el frente de ataque.

Con la suplencia de Jesús Angulo, la alineación titular de Toluca para visitar a Monterrey por la ida de semifinales del Apertura 2025 saldrá al terreno de este modo: Hugo González; Diego Barbosa, Antonio Briseño, Federico Pereira, Everaldo López, Jesús Gallardo; Nicolás Castro, Franco Romero, Marcel Ruiz; Paulinho y Helinho. De todas maneras, junto al ‘Canelo’ habrá una banca de relevos con buenas opciones para la segunda mitad.

