Comienzan las semifinales del Torneo Apertura 2025, con cuatro equipos disputándose los únicos dos cupos para la gran final por el título. Varios de los equipos con mayor poderío del futbol mexicano dicen presente en las instancias decisivas. Sin dudas se lamentará que dos de ellos tengan que decir adiós en esta instancia, pero así son las reglas.

Toluca se clasificó luego de eliminar a FC Juárez en la fase anterior, por un global de 2-1. Rayados también será partícipe de esta ronda luego de tachar al América en cuartos, por un total de 3-2. Cruz Azul levanta su mano tras venir de despachar a Chivas por un global de 3-2. Por último, Tigres quiere dar pelea después de quitar a Xolos por 5-3 entre ambos juegos.

De estos cuatro grandes candidatos, sin embargo, uno de ellos se coloca el mote de “favorito”: Toluca. Esta etiqueta no tiene que ver precisamente con que sea el campeón defensor de la corona, sino por un ‘plus’ con el que cuentan los Diablos Rojos, y del que no gozan los demás. El equipo choricero busca hacer valer sus cartas en la Liguilla de este Apertura y dar otra vuelta olímpica.

Es que de todos los semifinalistas, el conjunto escarlata es el único que tiene un DT que sabe lo que es jugar finales de Liga MX. Entre Domenec Torrent (Rayados de Monterrey), Nicolás Larcamón (Cruz Azul) y Guido Pizarro (Tigres) suman ¡0! finales de torneos de Primera División. Ni el español ni los argentinos han podido alcanzar el partido por el título en sus cortas carreras en el futbol mexicano.

Por su parte, Antonio Mohamed fue ¡6 veces finalista! en Liguillas. Además, en cuatro de esas definiciones pudo consagrarse campeón. Se quedó con el título en el Apertura 2012 con Xolos, en el Apertura 2014 con América, en el Apertura 2019 con Rayados, y en el Clausura 2025 con Rayados. Sólo en dos ocasiones falló y terminó con medalla de plata. ¿Volverá a coronarse en el Apertura 2025 con Toluca?

