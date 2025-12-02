Este miércoles 3 de diciembre se dará comienzo a una instancia muy esperada del Torneo Apertura 2025. En una doble jornada futbolera que promete ser apasionante, iniciarán las semifinales de la Liguilla de la Liga MX. Cuatro equipos, incluido el vigente campeón, pondrán en juego las dos plazas disponibles para la gran final del campeonato del segundo semestre.

Tras el desarrollo del Play-in y de los cuartos de final, las semis de esta edición del certamen se jugarán así: Cruz Azul vs. Tigres y Rayados vs. Toluca. En el primer caso, la ida se disputará en el Estadio Olímpico Universitario de Ciudad de México y la vuelta en el Volcán de Nuevo León. En el segundo cruce, la ida será en el Estadio BBVA de Monterrey y la vuelta en el Estadio Nemesio Diez de Toluca.

Cuatro de los equipos con presupuestos más altos del país han llegado a esta fase eliminatoria, por lo que se esperan llaves muy parejas pero también con muchos goles y emociones. En este sentido, es importante saber el criterio de desempate que indica el reglamento, en caso de que cualquiera de las dos series finalice igualada en el global.

Toluca y Rayados se vuelven a encontrar, pero en semis [Foto: Getty]

De acuerdo a la normativa estipulada para las semifinales de la Liguilla del Apertura 2025, de terminar cualquiera de las llaves con empate tras los 180 minutos, avanzará el equipo mejor ubicado en la tabla general. En esta ronda de la competición de Liga MX, no se disputará jamás una prórroga o una tanda de penales, siempre habrá un ganador.

Bajo este criterio, de finalizar igualada la primera serie, el clasificado será Tigres (2° contra 3° de la fase regular), mientras que de acabar empatada la segunda serie, el clasificado será Toluca (1° contra 5°). De este modo, tanto Cruz Azul como los Rayados de Monterrey saben que deben ganar en el resultado global de sus llaves para poder seguir en carrera.

Mientras que en estas semifinales la reglamentación utiliza la ventaja deportiva como principal argumento, esto desaparece en el partido decisivo. En la final se lleva el juego a un alargue si después de los partidos de ida y vuelta continúa en tablas. El beneficio para los mejores ubicados llega hasta la presente instancia. ¿Podrá alguno de los participantes sacarle rédito?

