Toluca recibe este sábado 27 de septiembre a Mazatlán en el Nemesio Díez por la Jornada 7 del Apertura 2025. Los Diablos Rojos vienen de golear a Rayados y acumulan cuatro victorias consecutivas en la Liga MX, pero quieren seguir sumando triunfos.

El equipo de Antonio Mohamed se encuentra en un gran momento y el título obtenido en mayo no los hizo conformarse con lo ya conseguido. Toluca está 2° en la tabla del Apertura 2025 y apunta a terminar dentro del top4 para lo que será la Liguilla del torneo.

La directiva escarlata ha formado un equipo para luchar por todo y la llegada de Antonio Mohamed fue la última pieza que completó el rompecabezas. Con la idea de mantener esta base de futbolistas y al ‘Turco’ por un tiempo prolongado, Toluca anunció la renovación de varias personas importantes en el club.

¿Quiénes renovaron en Toluca?

A través de un video en redes sociales, los Diablos Rojos anunciaron la extensión de contrato de Antonio Mohamed, Alexis Vega, Marcel Ruiz y ‘Canelo’ Angulo. Más allá de la confirmación de las renovaciones, Toluca no brindó más detalles sobre la duración de cada vínculo.

No obstante, no deja de ser una gran noticia para la afición escarlata y este proyecto deportivo que tiene grandes aspiraciones en el presente y futuro. Toluca ya ganó un título en este ciclo, pero busca seguir compitiendo y sumando estrellas a su palmarés.

El contrato inicial de Antonio Mohamed duraba hasta diciembre de este año, pero el DT argentino seguirá por más tiempo. Por su parte, a Alexis Vega se le vencía el vínculo en junio de 2026 y con esta extensión el club asegura su continuidad.

Con respecto a Marcel Ruiz, si bien su contrato tenía una duración hasta junio de 2027 según Transfermarkt, seguramente esta renovación incluyó una mejora en el salario. De todos modos, esta extensión no significa que el centrocampista no pueda ser vendido a Europa en los próximos mercados. De esta manera, Toluca mantiene su base y va en busca de más títulos.