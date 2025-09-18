El Estadio Akron será el anfitrión de uno de los grandes partidos de la jornada 9 este sábado, cuando las Chivas de Guadalajara reciban en su casa al Toluca, vigente campeón del futbol mexicano y defensor del título en este Torneo Apertura. Rojiblancos y escarlatas chocan en un duelo de instituciones de las más ganadoras del país.

En la antesala del cruce entre ambos equipos, platicó un futbolista que vistió ambas camisetas: Jesús Angulo, que supo defender los colores de Chivas y actualmente representa al Toluca, equipo con el cual visitará al ‘Rebaño Sagrado’ este fin de semana. El delantero palpitó en Fox Sports el duelo ante su ex club y dio sus sensaciones del mismo.

Durante la entrevista, el ‘Canelo’ mostró todo su honor al referirse al Guadalajara, y confesó que guarda los mejores recuerdos del club rojiblanco, más allá de tener que ser profesional e intentar lastimarlos en el juego este sábado con Toluca. El experimentado atacante, con una sonrisa, respondió a las preguntas sobre aquella etapa.

“Es un equipo al que le agarré mucho cariño la verdad, cuando llegué todos me trataron muy bien, de niño yo le iba al Chivas entonces llegar ahí fue algo muy especial para mí y siempre agradecido; salí muy bien de Chivas, sentí que siempre di lo mejor de mí en cada partido, trataba de hacer las cosas bien, de hacer las cosas diferente y sobresalir”, se explayó el futbolista titular en el actual esquema de Antonio Mohamed en Toluca, y de correcto paso por el Guadalajara.

Por otra parte, Angulo reveló cómo reaccionaría si le convirtiese una anotación haciendo valer la ‘ley del ex’ en el Akron. “Por ahora no me ha tocado anotar (contra Chivas) pero creo que igual si me toca meter gol lo haría con mucho respeto por el cariño que le tengo al club…, eso lo tengo muy claro”, se sinceró el ‘Canelo’, que tiene desde su arribo a Toluca los mejores registros goleadores de su carrera deportiva.

El ’10’ del Toluca fue interpelado sobre la imposibilidad de ser campeón con Chivas junto a Alexis Vega y ese reencuentro triunfal en los Diablos Rojos con trofeos incluidos. “Sinceramente no sabría decirte algo que nos haya faltado o qué es la diferencia, obviamente sabemos que Chivas es de los más grandes de México y siempre que estuvimos ahí teníamos la mentalidad de ganar, de quedar campeones de los torneos que jugamos, lamentablemente no pudimos, y ahora que llegamos acá por suerte sí se nos dio”, manifestó Jesús Angulo para Fox Deportes, a pocas horas del juego entre Chivas y Toluca.

Vega y Angulo no coronaron en Chivas pero sí en Toluca.

Jesús Angulo aprecia a Chivas, pero quiere ganarle con Toluca:

Más allá de sus palabras de afecto, el ‘Canelo’ expresó su deseo de llevarse una victoria en esta novena jornada del Apertura 2025. “Será un partido difícil, es un rival que tiene muchos jugadores importantes, vienen de ganar el Clásico y van a salir con la convicción de querer seguir ganando. Se nos vienen dos partidos importantes y sobre todo son rivales grandes, aparte de eso sabemos que son puntos que no podemos dejar ir, estamos peleando los primeros lugares y cada punto es importante. Estamos enfocados en seguir sumando y ganar estos partidos, sea el rival que sea“, concluyó el delantero escarlata, que será de la partida el fin de semana en Guadalajara. ¿Cómo lo recibirá la afición?

