El experimentado portero de Colombia estuvo en la lista de convocados del combinado cafetero en la vigente Copa del Mundo 2026.

Refuerzo de lujo para el futbol mexicano. El periodista César Luis Merlo confirmó este viernes 17 de julio un principio de acuerdo entre David Ospina y Atlante, equipo que regresó a la Liga MX para el Torneo Apertura 2026 mediante la adquisición de la franquicia del Mazatlán.

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El portero llega con 37 años y con la reciente experiencia de haber sido parte del Mundial 2026 con la Selección Colombia, certamen en el que su país quedó eliminado tras caer por penales ante Suiza en los cuartos de final.

🚨Atlante llegó a un principio de acuerdo para fichar a David Ospina.

🤝 @PSierraR ⬇️https://t.co/iHyi0hJfNm — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 17, 2026

Además, Ospina llega a Los Potros de Hierro como un referente y con una amplia experiencia internacional. David ha vestido importantes playeras en el extranjero como las del Arsenal de Inglaterra, Niza, Napoli o Al-Nassr de Arabia Saudita.

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Según Merlo, Ospina y Atlante se encuentran en la fase de cruce de documentos y revisión de contratos para que el colombiano ponga la firma. El vínculo acordado será por un año (Torneo Apertura y Torneo Clausura)

Atlante regresó a la Liga MX con el pie izquierdo

Los Potros de Hierro retornaron a la Liga MX luego de 12 años este viernes ante Necaxa por la Jornada 1 del Torneo Apertura 2026. Por desgracia para ellos, perdieron el partido por 2-1 a pesar de haber comenzado ganando con un gol de Eugenio Pizzuto.

El local, Necaxa, logró la igualdad desde el punto de penal a los 81 minutos por medio de Julián Carranza y ya en el agregado Misael Pedroza completó la remontada en el Estadio Victoria Aguascalientes.

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En síntesis