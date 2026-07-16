Toluca: por plantilla, el máximo candidato a ganar el Apertura 2026

Este jueves vuelve la acción de la Liga MX con el puntapié inicial del Torneo Apertura 2026. El partido inaugural entre Necaxa y el histórico Atlante en el Estadio Victoria marca el regreso formal de la actividad local tras la Copa del Mundo. Con este choque de inicio, 18 equipos inician el camino hacia una nueva corona con la ilusión renovada de destronar al monarca vigente.

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Las claves de Toluca para ser candidato al título

En el análisis previo, Toluca emerge como el principal candidato al título gracias a la solidez de su plantel. La dirigencia conformó un equipo completo que no presenta fisuras en ninguna de sus líneas de juego. El conjunto escarlata parte desde una defensa firme liderada por el mundialista Jesús Gallardo, pieza clave para el retroceso y la salida limpia.

El mediocampo de los Diablos Rojos destaca como una zona de elite capaz de dictar el ritmo de cualquier partido. Al equilibrio que aporta el gran presente de Franco Romero se sumó la jerarquía de Víctor Pocho Guzmán en la gestación. Además, el circuito de ataque luce temible con variantes de peso como Alexis Vega, el talento del Canelo Angulo, la explosividad del brasileño Helinho y el poder goleador de Paulinho.

Paulinho busca un nuevo trofeo con Toluca en su estadía en México. (GETTY IMAGES)

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Cruz Azul, el campeón defensor, se posiciona como el rival más directo en la lucha por el campeonato liguero. La Máquina optó por conservar la base de futbolistas llegaron a la gloria sin desarmar su columna vertebral. A pesar de los sondeos de mercado y las dudas sobre la continuidad del mediocampista Erik Lira, el club Cementero garantizó la permanencia de sus principales estrellas para defender la corona.

Un escalón por debajo en las proyecciones iniciales aparecen equipos de peso como Chivas, América, Pumas y Tigres. Es cierto que disponen de planteles con futbolistas de jerarquía probada, pero arrastran dudas puntuales en posiciones clave que debilitan su regularidad. La falta de un ensamble perfecto en todas sus líneas de juego los aleja un paso de la consistencia que presentan los mencionados anteriormente.

Frente a la paridad habitual del certamen, la balanza se inclina a favor del equipo del Nemesio Diez por su confiabilidad colectiva. A diferencia de Cruz Azul, un equipo propenso a atravesar baches de rendimiento a lo largo del año, Toluca ofrece garantías de regularidad en su funcionamiento.

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En síntesis