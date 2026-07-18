La segunda fecha del torneo será extensa y a continuación desglosamos la agenda completa.

¡A buscar las palomitas! Consumados los estrenos de todos los equipos, se viene la jornada 2 del Apertura 2026 con partidazos que mantendrán alerta a toda la fanaticada. Con una programación atípica por la distribución oficial de los días, prepárate para vivir unos días intensos muy atractivos enfrentamientos en la Liga MX.

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¿Cuál es el plato fuerte de la jornada 2 del Apertura 2026?

En esta nueva tanda de compromisos del torneo de Primera, se impone como principal el cruce entre Toluca y Pumas UNAM, en el único duelo de equipos importantes. A esto se le sumará que los ‘Diablos Rojos’ obtuvieron un triunfazo en su debut, mientras que los ‘Felinos’ recibieron una paliza humillante. Además, estará el ambiente de La Bombonera.

¿Cuándo comienza la jornada 2 del Apertura 2026?

La segunda fecha de este campeonato de la Liga MX dará inicio el próximo martes 21 de julio, con dos encuentros muy atractivos para mantenerse pegado a la televisión. En el primer turno jugarán Cruz Azul vs. Puebla en el Estadio Azteca, mientras que en el segundo turno lo harán Toluca vs. Pumas en el Estadio Nemesio Diez.

Toluca vs. Pumas, el destacado de la fecha [Foto: Getty]

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Días, horarios y TV de los partidos de la jornada 2 del Apertura 2026:

Esta es la programación completa de la segunda fecha de la fase regular, con sus respectivas transmisiones confirmadas por la Liga MX:

Martes 21 de julio:

Cruz Azul vs. Puebla: 19.00 horas por TUDN y ViX Premium.

19.00 horas por TUDN y ViX Premium. Toluca vs. Pumas: 21.05 horas por FOX One.

Viernes 24 de julio:

Xolos vs. León: 21.00 horas por FOX One.

21.00 horas por FOX One. Atlante vs. América: 21.00 horas por Azteca 7, ESPN, Azteca Deportes Network y Disney+ Premium.

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Sábado 25 de julio:

Chivas vs. FC Juárez: 17.07 horas por Amazon Prime Video.

17.07 horas por Amazon Prime Video. Santos Laguna vs. Atlas: 21.00 horas por ESPN, ViX Premium y Disney+ Premium.

21.00 horas por ESPN, ViX Premium y Disney+ Premium. Tigres vs. Atlético San Luis: 21.00 horas por FOX One.

Domingo 26 de julio: