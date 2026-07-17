Atlético San Luis y Cruz Azul se enfrentan este viernes 17 de julio por la primera jornada del Apertura 2026. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Libertad Financiera y comienza a partir de las 19:00hs (CDMX).
Por el lado del local, la gran novedad es que Joao Pedro, el campeón de goleo del Clausura 2026, no está disponible debido a la grave lesión que sufrió de ligamento cruzado anterior en su rodilla. Atlético San Luis no tuvo un buen torneo anterior y quiere comenzar con un buen resultado.
Con respecto a Cruz Azul, el campeón inicia su defensa al título que le ganó a Pumas por el Clausura 2026. Todo indica que Erik Lira jugará con La Máquina en este partido mientras el centrocampista está a la espera de que se concrete una transferencia a Europa.
La probable alineación de Atlético San Luis
- Andrés Sánchez
- Román Torres
- Julio Domínguez
- Eduardo Águila
- Aldo Cruz
- Roberto Meraz
- Óscar Macías
- Sebastien Salles-Lamonge
- Jesús Medina
- Sebastian Bouquet
- Santiago Muñoz
La probable alineación de Cruz Azul
- Kevin Mier
- Willer Ditta
- Jesús Orozco
- Gonzalo Piovi
- Jeremy Márquez
- Erik Lira
- Charly Rodríguez
- Carlos Rotondi
- Agustín Palavecino
- Gabriel Fernández
- Christian Ebere