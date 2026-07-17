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¿Juega Joao Pedro? Las alineaciones de Atlético San Luis vs. Cruz Azul por la Jornada 1 del Apertura 2026

Atlético de San Luis y Cruz Azul se enfrentan por la Liga MX. Los titulares de ambos equipos para el partido.

Joao Pedro no juega con Atlético de San Luis
© Getty ImagesJoao Pedro no juega con Atlético de San Luis

Atlético San Luis y Cruz Azul se enfrentan este viernes 17 de julio por la primera jornada del Apertura 2026. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Libertad Financiera y comienza a partir de las 19:00hs (CDMX).

Por el lado del local, la gran novedad es que Joao Pedro, el campeón de goleo del Clausura 2026, no está disponible debido a la grave lesión que sufrió de ligamento cruzado anterior en su rodilla. Atlético San Luis no tuvo un buen torneo anterior y quiere comenzar con un buen resultado.

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Con respecto a Cruz Azul, el campeón inicia su defensa al título que le ganó a Pumas por el Clausura 2026. Todo indica que Erik Lira jugará con La Máquina en este partido mientras el centrocampista está a la espera de que se concrete una transferencia a Europa.

La probable alineación de Atlético San Luis

  • Andrés Sánchez
  • Román Torres
  • Julio Domínguez
  • Eduardo Águila
  • Aldo Cruz
  • Roberto Meraz
  • Óscar Macías
  • Sebastien Salles-Lamonge
  • Jesús Medina
  • Sebastian Bouquet
  • Santiago Muñoz

La probable alineación de Cruz Azul

  • Kevin Mier
  • Willer Ditta
  • Jesús Orozco
  • Gonzalo Piovi
  • Jeremy Márquez
  • Erik Lira
  • Charly Rodríguez
  • Carlos Rotondi
  • Agustín Palavecino
  • Gabriel Fernández
  • Christian Ebere
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Patricio Hechem
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