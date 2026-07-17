Atlético de San Luis y Cruz Azul se enfrentan por la Liga MX. Los titulares de ambos equipos para el partido.

Atlético San Luis y Cruz Azul se enfrentan este viernes 17 de julio por la primera jornada del Apertura 2026. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Libertad Financiera y comienza a partir de las 19:00hs (CDMX).

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Por el lado del local, la gran novedad es que Joao Pedro, el campeón de goleo del Clausura 2026, no está disponible debido a la grave lesión que sufrió de ligamento cruzado anterior en su rodilla. Atlético San Luis no tuvo un buen torneo anterior y quiere comenzar con un buen resultado.

Con respecto a Cruz Azul, el campeón inicia su defensa al título que le ganó a Pumas por el Clausura 2026. Todo indica que Erik Lira jugará con La Máquina en este partido mientras el centrocampista está a la espera de que se concrete una transferencia a Europa.

La probable alineación de Atlético San Luis

Andrés Sánchez

Román Torres

Julio Domínguez

Eduardo Águila

Aldo Cruz

Roberto Meraz

Óscar Macías

Sebastien Salles-Lamonge

Jesús Medina

Sebastian Bouquet

Santiago Muñoz

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La probable alineación de Cruz Azul