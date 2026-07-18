Dónde ver EN VIVO Francia vs. Inglaterra por el Mundial 2026: TV y streaming online

Les Bleus y los Tres Leones se ven las caras este sábado en Miami en el partido por el tercer puesto de la Copa del Mundo.

Francia se mide con Inglaterra por el partido del tercer puesto del Mundial 2026. Ambos seleccionados quedaron a las puertas de la final y ahora disputarán el penúltimo cotejo de la presente cita mundialista desde las 15:00 hs (CDMX) de este sábado 18 de julio.

Publicidad

El recinto elegido para el cotejo entre Les Blues y los Tres Leones fue el Estadio Miami (Hard Rock Stadium). Por su parte, en territorio mexicano la transmisión estará a cargo de ViX. Es decir, este encuentro no va por TV abierta.

Ousmane Dembélé fue una de las figuras de Francia en el Mundial 2026 (Getty Images)

Dónde ver EN VIVO Francia vs. Inglaterra por país

México: ViX.

ViX. Centroamérica: Tigo Sports y FOX.

Tigo Sports y FOX. Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+.

Flow Sports, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+. Resto de Sudamérica: DIRECTV Sports (DSports), Disney+ Premium, Paramount+ y DGO. Dependiendo el país se suman otros canales locales.

DIRECTV Sports (DSports), Disney+ Premium, Paramount+ y DGO. Dependiendo el país se suman otros canales locales. España: RTVE (La 1, RTVE Play), DAZN, Movistar+ y fuboTV.

RTVE (La 1, RTVE Play), DAZN, Movistar+ y fuboTV. Estados Unidos: FOX Network, FOX One, Telemundo, fuboTV, UNIVERSO, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Publicidad

¿Por qué Francia e Inglaterra juegan por el tercer puesto del Mundial 2026?

El seleccionado francés jugará el partiido por el tercer puesto debido a que perdió por 2-0 ante España en las semifinales. El combinado británico, por su parte, cayó en esa misma instancia ante Argentina, pero por 2-1.