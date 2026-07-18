¿Por qué no juega Jude Bellingham en Francia vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

Conoce el motivo por el cual se queda fuera de un duelo tan importante una de las figuras de los Tres Leones.

Está todo listo para disfrutar de lo que podría haber sido la final del Mundial 2026. Francia a Inglaterra se miden este sábado 18 de julio desde las 15:00hs del Centro de México con la ilusión de quedarse con el tercer puesto del Mundial 2026, aunque los Tres Leones saltarán al campo de juego con la ausencia destacada de Jude Bellingham, situación que llamó la atención de los aficionados.

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La razón por la que no juega Jude Bellingham en Inglaterra vs. Francia

La decisión del entrenador alemán Tomas Tuchel de dejarlo fuera de la alineación titular corresponde a una decisión técnica. Tras la dura frustración de haber caído en las semifinales ante Argentina de forma agónica, el DT entendió que la prestación de una de sus máximas estrellas en la Copa del Mundo llegó a su fin.

De todas maneras, Bellingham estará en la banca de sustitutos para saltar al campo de juego en caso de que sea necesario, ya sea por la lesión desafortunada de algún compañero o porque Tuchel considere que Jude debe despedirse de la máxima cita del futbol dentro de la cancha.

De esta manera, el centro del campo inglés contará con Eberechi Eze en su lugar, mientras que el volante ofensivo del Arsenal estará acompañado por Bukayo Saka, Morgan Rogers y Marcus Rashford en la creación de juego. En la punta de ataque como referencia estará Ivan Toney.

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En síntesis