Pumas UNAM juega este domingo su segundo partido en el Clausura 2025. Después de vencer por 2-1 a Necaxa en el debut, ahora los Felinos viajaron a Querétaro para enfrentarse con los Gallos Blancos en un encuentro que comienza a las 20:00hs (CDMX).

Los Felinos tienen la oportunidad de ser uno de los pocos equipos en ganar en las primeras dos jornadas de la Liga MX. Por ahora el único club que lo logró fue Tigres UANL, y el conjunto de Gustavo Lema podría alcanzar los 6 puntos en caso de vencer a Querétaro.

No obstante, Pumas se presenta en el Estadio Corregidora sin una de sus principales figuras en la ofensiva debido a que Jorge Ruvalcaba no jugará con el club auriazul este domingo. En un principio el mexicano no iba a ser de la partida por estar convocado con la Selección Mexicana.

Jorge Ruvalcaba con la Selección Mexicana (Getty Images)

No obstante, ahora a Pumas le surgió una preocupación mayor en relación al extremo porque Jorge Ruvalcaba tuvo que ser desafectado del plantel del Tri por una lesión, la cual no le permitirá estar en el amistoso de México ante River Plate del próximo martes.

Los detalles de la lesión de Jorge Ruvalcaba

“La Selección Nacional de México informa la baja de Jorge Ruvalcaba de la concentración debido a una contusión en su rodilla izquierda“, comunicó México en sus redes sociales acerca de la situación física del futbolista de Pumas. Jorge Ruvalcaba viene de hacer su debut oficial con el Tri, donde marcó un gol en el triunfo por 2-0 ante Inter de Porto Alegre.

Más allá de la mala noticia de su lesión, el extremo mexicano no parece haber sufrido una molestia de gravedad y debería poder estar sin problemas para la Jornada 3 del Clausura 2025, en la cual Pumas recibirá a Atlas en CU el próximo 26 de enero.