Es tendencia:
logotipo del encabezado
Pumas UNAM

¿Por qué no juega Jorge Ruvalcaba en FC Juárez vs. Pumas UNAM por la Jornada 10 del Apertura 2025?

Jorge Ruvalcaba no está presente en el partido de este martes. Conoce el motivo de la ausencia del extremo.

Por Patricio Hechem

Jorge Ruvalcaba no juega con Pumas ante FC Juárez
© Getty ImagesJorge Ruvalcaba no juega con Pumas ante FC Juárez

Este martes 23 de septiembre comienza una jornada doble en el Apertura 2025 y uno de los partidos que se disputan tiene como protagonistas a FC Juárez y a Pumas UNAM. El encuentro, correspondiente a la Fecha 10 del torneo, comienza a las 21:00hs (CDMX).

Después de haber logrado dos victorias consecutivas, el equipo de Efraín Juárez no pudo seguir con la racha y los Felinos empataron 1-1 con Tigres el fin de semana pasado. Para este partido contra Juárez, Pumas no podrá contar con uno de sus jugadores más desequilibrantes, Jorge Ruvalcaba.

Jorge Ruvalcaba fue titular en todos los partidos de Pumas en la Liga MX salvo en la primera jornada ante Santos Laguna que no estuvo presente. Sin embargo, el extremo se perderá el juego ante Juárez porque fue suspendido al recibir su quinta amarilla en el encuentro frente a Tigres.

Publicidad

Efraín Juárez tiene distintas opciones para reemplazar a Jorge Ruvalcaba en la alineación titular. Darle la oportunidad a Alan Medina sería lo más natural porque juegan en la misma posición, pero quizás el técnico le da una chance a José Juan Macías debido a que el delantero se encuentra en un buen momento y conformaría una doble punta con Guillermo Martínez.

Es un partido importante para Pumas, que intentará volver sumar de a 3 puntos para acercarse a puestos de Liguilla y alejarse de otros competidores. Por su parte, FC Juárez ganó sus últimos dos partidos como local y no le pondrá las cosas fáciles al club auriazul.

La temporada de Jorge Ruvalcaba

Jorge Ruvalcaba ha sido una pieza importante hasta el momento de Pumas: el extremo convirtió 3 goles y dio 1 asistencia en 8 partidos disputados en el Apertura 2025. El canterano reconoció estar en un gran presente y que incluso esperar mejorar aún más.

Publicidad
patricio hechem
Patricio Hechem
Lee también
Cruz Azul 3-2 FC Juárez: resumen y goles de un partidazo de viernes
Liga MX

Cruz Azul 3-2 FC Juárez: resumen y goles de un partidazo de viernes

¿Por qué no juega Ángel Sepúlveda en Cruz Azul vs. Juárez por el Apertura 2025?
Liga MX

¿Por qué no juega Ángel Sepúlveda en Cruz Azul vs. Juárez por el Apertura 2025?

¿Cruz Azul vs. FC Juárez va por TV abierta? Cómo ver el juego en vivo
Liga MX

¿Cruz Azul vs. FC Juárez va por TV abierta? Cómo ver el juego en vivo

La figura francesa de talla mundial que está interesado en dirigir a Tigres UANL
Club Tigres

La figura francesa de talla mundial que está interesado en dirigir a Tigres UANL

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo