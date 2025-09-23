Este martes 23 de septiembre comienza una jornada doble en el Apertura 2025 y uno de los partidos que se disputan tiene como protagonistas a FC Juárez y a Pumas UNAM. El encuentro, correspondiente a la Fecha 10 del torneo, comienza a las 21:00hs (CDMX).

Después de haber logrado dos victorias consecutivas, el equipo de Efraín Juárez no pudo seguir con la racha y los Felinos empataron 1-1 con Tigres el fin de semana pasado. Para este partido contra Juárez, Pumas no podrá contar con uno de sus jugadores más desequilibrantes, Jorge Ruvalcaba.

Jorge Ruvalcaba fue titular en todos los partidos de Pumas en la Liga MX salvo en la primera jornada ante Santos Laguna que no estuvo presente. Sin embargo, el extremo se perderá el juego ante Juárez porque fue suspendido al recibir su quinta amarilla en el encuentro frente a Tigres.

Efraín Juárez tiene distintas opciones para reemplazar a Jorge Ruvalcaba en la alineación titular. Darle la oportunidad a Alan Medina sería lo más natural porque juegan en la misma posición, pero quizás el técnico le da una chance a José Juan Macías debido a que el delantero se encuentra en un buen momento y conformaría una doble punta con Guillermo Martínez.

Es un partido importante para Pumas, que intentará volver sumar de a 3 puntos para acercarse a puestos de Liguilla y alejarse de otros competidores. Por su parte, FC Juárez ganó sus últimos dos partidos como local y no le pondrá las cosas fáciles al club auriazul.

La temporada de Jorge Ruvalcaba

Jorge Ruvalcaba ha sido una pieza importante hasta el momento de Pumas: el extremo convirtió 3 goles y dio 1 asistencia en 8 partidos disputados en el Apertura 2025. El canterano reconoció estar en un gran presente y que incluso esperar mejorar aún más.

