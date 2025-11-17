¿Lo cumplirá? Revelan el pedido de Efraín Juárez a Javier Aguirre por Jorge Ruvalcaba

La Selección Mexicana afronta este martes su segundo amistoso de la Fecha FIFA. En este caso, el equipo dirigido por Javier Aguirre jugará frente a Paraguay en el Alamodome, ubicado en Texas, después de lo que el empate 0-0 con Uruguay del sábado pasado.

Publicidad

Publicidad

Por su parte, Pumas se prepara para lo que será el duelo clave ante Pachuca del próximo jueves por el Play-In de la Liga MX. En la previa al partido de México contra Paraguay, salió a la luz un pedido que le habría hecho Efraín Juárez al Vasco relacionado con Jorge Ruvalcaba.

Según el periodista Alejandro Gómez, director de AS México, el entrenador de Pumas se habría contactado con Javier Aguirre para que, si tenía pensado darle minutos a Jorge Ruvalcaba, intente utilizarlo en el primer amistoso con Uruguay y no este martes frente a Paraguay.

La intención de Efraín Juárez sería que el extremo no llegue con desgaste al partido del jueves frente a los Tuzos. Pumas y el entrenador saben de la importancia del Play-In y Jorge Ruvalcaba es un jugador fundamental en el ataque de los Felinos.

Publicidad

Publicidad

Jorge Ruvalcaba en la Selección Mexicana (Getty Images)

Sin embargo, el futbolista de Pumas no sumó minutos en el amistoso de la Selección Mexicana ante Uruguay pero sí podría hacerlo frente a Paraguay. Las chances aumentaron debido a que Hirving Lozano fue desafectado tras una lesión y las opciones en la convocatoria en esa posición no abundan.

Además de Jorge Ruvalcaba, Pumas tiene otros convocados en sus selecciones como Keylor Navas, Álvaro Angulo y Pedro Vite. Estos tres futbolistas sumaron minutos en el primer partido de la Fecha FIFA y está por verse si también lo hacen en sus respectivos segundos encuentros.

Publicidad

Publicidad

ver también Javier Aguirre ve mejorías en la Selección Mexicana tras el empate ante Uruguay: “Dimos ese pasito, ¿No?”

En síntesis