Este martes la Selección Mexicana tiene su segundo juego amistoso de la Fecha FIFA, después del empate que tuvieron ante Uruguay, la escuadra Tricolor necesitaba hacer algunos cambios para buscar el resultado en este que sería el último juego del año, por lo que Javier Aguirre hizo las modificaciones pertinentes para intentar vencer a Paraguay.

Publicidad

Publicidad

Uno de los cambios que llamó la atención de los aficionados de Pumas es la titularidad de Jorge Ruvalcaba, un jugador que hasta antes de la llegada de Efraín Juárez a Pumas no estaba viviendo su mejor momento, pero en el último torneo ha sobresalido de sobremanera para el equipo que ya fue llamado con México en vísperas del Mundial 2026.

Jorge Ruvalcaba como titular en el México vs Paraguay

Con la intención de estar en esta Copa del Mundo, este martes 18 de noviembre se ganó su primera titularidad con Javier Aguirre y sale como parte de la alineación del partido de esta noche ante los paraguayos. Hará una mancuerna con Orbelín Pineda y Raúl Jiménez en el ataque, por lo que podría ser clave en este encuentro.

Publicidad

Publicidad

¿Ruvalcaba ya estuvo en Selección Mexicana?

La historia con el jugador auriazul tiene muchos tintes y es que aunque nació en Redlands, California y ser estadounidense, él tiene origen mexicano por parte de sus padres. Él no tuvo la oportunidad de llevar un proceso de fuerzas básicas como muchos, sino más bien jugó en clubes colegiales como el FC Golden State y San Bernardino Coyotes.

En 2020 estuvo a punto de dejar el futbol por una beca que le negó el Covid, fue ahí donde llegó al club universitario con la Sub 20, tuvo su participación en categorías inferiores de la Selección Mexicana. De ahí se fue al Standard de Lieja en 2023 y volvió al conjunto universitario donde ha tenido grandes actuaciones hasta tener esta titularidad en el Tricolor.

ver también Sigue EN VIVO México vs. Paraguay: alineación confirmada por Javier Aguirre con sorpresas

En síntesis

El jugador de Pumas, Jorge Ruvalcaba , debutará como titular con la Selección Mexicana de Javier Aguirre ante Paraguay este 18 de noviembre .

, debutará como con la Selección Mexicana de Javier Aguirre ante este . Jorge Ruvalcaba hará mancuerna en el ataque con Orbelín Pineda y Raúl Jiménez en el partido amistoso.

hará mancuerna en el ataque con y en el partido amistoso. El futbolista Jorge Ruvalcaba nació en Redlands, California, y tuvo participación previa en selecciones inferiores de México.

Publicidad