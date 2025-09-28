Es tendencia:
¿Por qué no juega Luka Romero en Xolos vs. Cruz Azul por la Jornada 11 del Apertura 2025?

El volante argentino no será parte del partido de la Máquina Cementera ante la Jauría por la Primera División de México.

Por Agustín Vetere

Luka Romero no será parte del partido de Cruz Azul ante Xolos por la Liga MX
Por la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MXCruz Azul visita a Xolos en un cotejo donde ambos buscarán la victoria para acercarse a sus objetivos. El partido será este domingo 28 de septiembre desde las 21:05 horas (Ciudad de México) en el Estadio Caliente de la ciudad de Tijuana.

Para este duelo, el director técnico Nicolás Larcamón no contará con una pieza que venía siendo titular. El volante Luka Romero no será parte del equipo y ni siquiera integrará el banquillo. La razón es que fue expulsado en el duelo de los Celestes ante Querétaro y está suspendido.

¿Quién será el reemplazo de Luka Romero en Xolos vs. Cruz Azul?

Con esta noticia, el mediocampista Jeremy Márquez se suma al conjunto titular por el sector izquierdo y será acompañante del volante ofensivo José Paradela. Ambos estarán por detrás del punta Gabriel Fernández, que esperará a que lo dejen de cara a gol.

Publicidad

¿Cuál será la alineación de Cruz Azul vs. Xolos sin Luka Romero?

Sin Luka Romero el conjunto capitalino formará de la siguiente manera en su encuentro contra la Jauría: Mier; Rodarte, Ditta, Piovi; Sánchez, Rivero, Lira, Rotondi; Paradelan, Márquez; y Fernández.

