En el marco de la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MX, Cruz Azul y Querétaro igualaron 2-2 en el Estadio Olímpico Universitario de la capital mexicana tras los tantos de José Paradela y Gabriel Fernánez para el local, y Santiago Homenchenko en dos ocasiones para la visita.

Sin embargo, la nota de la jornada la dio el uruguayo que se desempeña para los Gallos Blancos. Más allá de su doblete, el 2-1 parcial fue un impresionante gol de mitad de cancha donde vio adelantado a Kevin Mier, portero de la Máquina Cementera.

Esta insólita anotación no pasó desapercibida para la afición de los Celestes, que criticaron la labor del colombiano en la portería. Algunos mensajes se vieron en ‘X’ tras el partido: “A veces comer banca te hace mejorar, ya es momento de sentar a Kevin Mier para que entre en razón“.

Otros no tuvieron piedad y arremetieron contra el arquero: “Kevin Mier haciendo una Mier-dada, no importa cuando lo leas“, “Mier ya parece Ochoa es el coladeras 2“, “Alguien le puede decir a Kevin Mier que la dejé de carga un solo minuto“.

La buena noticia para el jugador de la institución capitalina es que tendrá revancha pronto ya que Cruz Azul jugará este fin de semana por la Jornada 11. Será ante Xolos en condición de visitante el próximo domingo 28 de septiembre desde las 21:05 horas (Ciudad de México) en el Estadio Caliente.

