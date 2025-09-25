Es tendencia:
logotipo del encabezado
Cruz Azul

El jugador de Cruz Azul que colmó la paciencia de la afición tras el 2-2 ante Querétaro: ”Que coma banca”

Un jugador de la Máquina Cementera fue apuntado por su propia afición tras el empate ante los Gallos Blancos por el Apertura 2025.

Por Agustín Zabaleta

Un jugador de Cruz Azul fue apuntado por su afición tras el empate ante Querétaro
© Getty ImagesUn jugador de Cruz Azul fue apuntado por su afición tras el empate ante Querétaro

En el marco de la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MXCruz Azul y Querétaro igualaron 2-2 en el Estadio Olímpico Universitario de la capital mexicana tras los tantos de José Paradela y Gabriel Fernánez para el local, y Santiago Homenchenko en dos ocasiones para la visita.

¡Cada vez falta menos! Revelan la fecha en la que Cruz Azul volverá a ser local en el Estadio Azteca

ver también

¡Cada vez falta menos! Revelan la fecha en la que Cruz Azul volverá a ser local en el Estadio Azteca

Sin embargo, la nota de la jornada la dio el uruguayo que se desempeña para los Gallos Blancos. Más allá de su doblete, el 2-1 parcial fue un impresionante gol de mitad de cancha donde vio adelantado a Kevin Mier, portero de la Máquina Cementera.

Esta insólita anotación no pasó desapercibida para la afición de los Celestes, que criticaron la labor del colombiano en la portería. Algunos mensajes se vieron en ‘X’ tras el partido: “A veces comer banca te hace mejorar, ya es momento de sentar a Kevin Mier para que entre en razón“.

Publicidad
Tweet placeholder

Otros no tuvieron piedad y arremetieron contra el arquero: “Kevin Mier haciendo una Mier-dada, no importa cuando lo leas“, “Mier ya parece Ochoa es el coladeras 2“, “Alguien le puede decir a Kevin Mier que la dejé de carga un solo minuto“.

La buena noticia para el jugador de la institución capitalina es que tendrá revancha pronto ya que Cruz Azul jugará este fin de semana por la Jornada 11. Será ante Xolos en condición de visitante el próximo domingo 28 de septiembre desde las 21:05 horas (Ciudad de México) en el Estadio Caliente.

Publicidad
Martín Anselmi rompió el silencio sobre su polémica salida de Cruz Azul: “No le fui infiel”

ver también

Martín Anselmi rompió el silencio sobre su polémica salida de Cruz Azul: “No le fui infiel”

La afición de Cruz Azul apuntó contra Kevin Mier

Publicidad
Publicidad
Publicidad
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
Santiago Homenchenko reveló el plan que preparó Querétaro para dañar a Kevin Mier
Liga MX

Santiago Homenchenko reveló el plan que preparó Querétaro para dañar a Kevin Mier

¿Por qué no juega Ángel Sepúlveda en Cruz Azul vs. Querétaro por el Apertura 2025?
Cruz Azul

¿Por qué no juega Ángel Sepúlveda en Cruz Azul vs. Querétaro por el Apertura 2025?

¿Por qué no juegan Elías Montiel y Alexei Domínguez en Pachuca vs. Querétaro por el Apertura 2025?
Liga MX

¿Por qué no juegan Elías Montiel y Alexei Domínguez en Pachuca vs. Querétaro por el Apertura 2025?

La reacción de Anthony Martial que sacude a Rayados después de perder con Toluca
Rayados de Monterrey

La reacción de Anthony Martial que sacude a Rayados después de perder con Toluca

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo