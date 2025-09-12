Es tendencia:
¡Cada vez falta menos! Revelan la fecha en la que Cruz Azul volverá a ser local en el Estadio Azteca

La Máquina ya sabe cuándo regresará al coloso de Santa Úrsula, que continúa siendo remodelado de cara al Mundial 2026.

Por Juan Ignacio Barbieri

Cruz Azul no juega como local en el Estadio Azteca desde el Clausura 2024.
Cruz Azul no juega como local en el Estadio Azteca desde el Clausura 2024.

A más de un año de su salida del Estadio Azteca, actualmente denominado Estadio Banorte por razones de patrocinio, Cruz Azul ya conoce cuándo volverá a jugar como local en el Coloso de Santa Úrsula. En las últimas horas, Félix Aguirre, director del recinto, brindó detalles acerca de la fecha en la que La Máquina será nuevamente local en el inmueble capitalino.

Días y horarios para la jornada 8 del Apertura 2025: cuándo y dónde ver cada juego de Liga MX

Días y horarios para la jornada 8 del Apertura 2025: cuándo y dónde ver cada juego de Liga MX

En entrevista con El Universal Deportes, Torres reveló que el conjunto cementero pisará nuevamente el césped del Estadio Azteca en el Apertura 2026, es decir, tras la disputa del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. “Tenemos contrato con Cruz Azul. Post Mundial, ambos (NdeR: haciendo referencia también a América) estarán en el Estadio Banorte. Como siempre, vamos a seguir peleando por traer la mayor cantidad de espectáculos que se ajusten a los calendarios”, manifestó.

Cabe destacar que desde su salida del Estadio Azteca en el Clausura 2024, Cruz Azul fue local en el Estadio Ciudad de los Deportes hasta fines de ese año. A partir de este 2025 se mudó al Estadio Olímpico Universitario, el cual rentó por un año a cambio de poco más de un millón de pesos por partido, según distintos reportes.

Cruz Azul volverá a ser local en el Estadio Azteca en el Apertura 2026, según Félix Aguirre, director del recinto. (Getty Images)

Cruz Azul volverá a ser local en el Estadio Azteca en el Apertura 2026, según Félix Aguirre, director del recinto. (Getty Images)

Por lo tanto, la directiva celeste deberá resolver ahora qué estadio albergará sus partidos de local durante el primer semestre del 2026. Una de las opciones que estaría en carpeta sería la de extender por seis meses más el arrendamiento en Ciudad Universitaria, aunque también habría otras alternativas en consideración.

¿Cómo avanzan las obras en el Estadio Azteca de cara al Mundial 2026?

Mientras tanto, el Estadio Azteca continúa siendo remodelado de cara al Mundial 2026. Recientemente se reveló un modelo 3D que muestra cómo quedará el recinto una vez finalizadas las obras en mayo del próximo año. Se espera que entre las principales novedades se encuentren nuevas butacas, mejoras en los palcos, nuevo césped y sistema de drenaje, entre otros aspectos.

El Coloso de Santa Úrsula recibirá al partido inaugural de la Copa del Mundo el próximo 11 de junio, transformándose en el único en albergar tres ediciones del certamen ecuménico (antes lo hizo en 1970 y 1986). Previo a eso, se espera que la Selección Mexicana lo re-estrene con un amistoso ante la Portugal de Cristiano Ronaldo el 28 de marzo, según información de David Medrano.

juan ignacio barbieri
Juan Ignacio Barbieri
