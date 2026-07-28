Santos rompe el silencio sobre el escándalo del Atlas ante la FMF

Este fin de semana se llevó a cabo el Santos vs Atlas, como parte de la Jornada 2 de la Liga MX por el Apertura 2026, donde se filtraron videos sobre un supuesto espionaje que estuvo haciendo un elemento del conjunto rojinegro en los vestidores de los laguneros en el medio tiempo, mientras que Renato Paiva hablaba con el equipo.

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Ante ello, la Federación Mexicana de Futbol intervino para que se pudiera hacer la investigación pertinente y solicitó todo el material al conjunto de la comarca, para que de esa manera se realice el procedimiento y puedan definir cómo actuar ante esta situación, donde incluso podrían perder este partido sobre la mesa u obtener sanciones más severas.

El comunicado de Santos Laguna

Es por ello que el equipo de Santos informó mediante un comunicado la situación que están viviendo y lo que tuvieron que hacer al respecto:

“Club Santos Laguna informa que, en atención a la solicitud realizada por la Federación Mexicana de Futbol, derivada de la determinación de la Comisión Disciplinaria de abrir un procedimiento de investigación respecto de un incidente ocurrido durante el medio tiempo del partido ante Atlas FC, presentó la documentación correspondiente en los términos requeridos.” Comunicado de Club Santos

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Hay que darnos cuenta que no utilizaron las palabras que se revelaron en la prensa, es decir, “espionaje”, sino que lo mencionaron como un “incidente ocurrido”. Ahora, estarán sujetos a lo que la Comisión Disciplinaria determine y dejaron claro que no darán a conocer más información hasta que no se determine algo por parte de las autoridades.

“Confiamos en que la Comisión Disciplinaria llevará a cabo la investigación correspondiente y actuará en consecuencia para esclarecer lo sucedido, siempre en apego a la normativa vigente y en favor de la integridad de la competencia. Por respeto al proceso, el Club no emitirá más comentarios hasta que las autoridades competentes concluyan su revisión.” Comunicado Club Santos

En síntesis

Santos y Atlas son investigados por un presunto espionaje en la Jornada 2 .

son investigados por un presunto espionaje en la . La FMF solicitó videos para investigar el incidente ocurrido en los vestidores.

solicitó videos para investigar el incidente ocurrido en los vestidores. Club Santos entregó la documentación oficial a la Comisión Disciplinaria para la investigación.