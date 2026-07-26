¿Ganaron con trampa? El video que expone el 'espionaje' de Atlas en el vestidor de Santos

Este sábado se llevó a cabo el partido de la Jornada 2 entre el conjunto de Atlasy Santos Laguna, el resultado fue una victoria de los Rojinegros sobre los de Torreón. Pero más allá de los reclamos que hubo al arbitraje a favor de los Zorros ocurrió algo peor.

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De acuerdo con imágenes que comparte el coordinador de deportes en Multimedios Laguna, Luis Jiménez, se filtraron videos en los que se puede ver un presunto espionaje de parte del cuadro de Atlas en los vestidores del equipo de Santos, dejando una duda al respecto.

Los videos filtrados de Atlas en los vestidores de Santos

Tras lo mostrado en el video se puede ver cómo alguien del equipo rojinegro, por su vestimenta con los logos de la escuadra, se capta entrando a los vestidores donde Renato Paiva está dándole una charla a sus jugadores. Se puede ver que esta persona carga una tableta y da vueltas por la zona.

Una falta grave sucedió al MT del juego entre @clubsantos y @atlasfc, en una probable acción de espionaje, elementos del Atlas accedieron a una zona de las puertas del vestidor local, uno de ellos se quedó quieto, escuchando la charla de Paiva, realizando una acción antideportiva pic.twitter.com/geWyHa58vr — Luis Jiménez (@alejimenezlo) July 27, 2026

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Esto ha empezado a llamar la atención, ya que la misma fuente apunta a que es una “probable acción de espionaje”, algo que no se permite dentro de la Liga MX y que debería ser castigado. Hasta el momento, ninguno de los dos clubes ha salido a aclarar la situación.

Hay que mencionar que el cuadro de Atlas ya tiene nuevos dueños, e incluso nuevo cuerpo técnico, por lo que esto puso a pensar de más si serían acciones antideportivas que maneja esta escuadra. Sin embargo, hasta ahora sólo se filtraron estas imágenes, que poco contexto expresan.

En síntesis

Atlas venció a Santos Laguna en su duelo de la Jornada 2.

venció a en su duelo de la Jornada 2. Videos filtrados muestran un presunto espionaje de Atlas en vestidores rivales.

muestran un presunto espionaje de en vestidores rivales. Renato Paiva impartía una charla cuando ingresó un individuo con una tableta.