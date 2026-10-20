La figura de los 'Gallos Blancos' no firmó planilla y verá el partido desde fuera. La razón de su baja.

El Querétaro no quiere dejar de ser noticia este semestre en el Apertura 2026 por sus buenos resultados, y detrás de un triunfo irá esta tarde a enfrentar al Atlético San Luis. Con la posibilidad de dar el salto al podio del campeonato, la visita intentará volver a mostrar su mejor cara y adueñarse de tres puntos que pueden ser claves.

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En busca de retomar la senda del triunfo y de dejar atrás la imagen de la última goleada en contra, los ‘Gallos’ tienen un obstáculo: no podrán usar a Santiago Homenchenko. El charrúa no solo es uno de los grandes referentes del vestidor, sino también una de las estrellas que deja todo en la cancha y que aporta goles y asistencias.

Para sorpresa de muchos seguidores ‘neutrales’ de la Liga MX, Santiago Homenchenko hoy no estará ni siquiera en el banco de suplentes ante Atlético San Luis. Desafortunadamente, Querétaro lo perderá no sólo para el compromiso de este martes por la jornada 13 del Apertura 2026, sino también para sus próximos juegos.

Homenchenko apoyará a Querétaro desde afuera [Foto: Getty]

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El motivo detrás de la ausencia de Santiago Homenchenko en la convocatoria de Querétaro parte de que sufrió una fractura en la mano derecha, que lo obliga a estar de baja. La lesión se produjo en el último partido del equipo por la Liga MX, luego de lo cual se sometió a estudios que confirmaron el parte médico después anunciado.

A partir de la confirmación de la noticia, Santiago Homenchenko fue sometido a intervención quirúrgica en el sector daño, operación que fue tan rápida como exitosa. De aquí en más, los plazos de recuperación no son fijos sino que están sujetos a la evolución del jugador de Querétaro y cómo vaya sintiendo la zona afectada.

Sin su máximo goleador en el Apertura 2026, Querétaro tiene su once inicial confirmado para visitar a Atlético San Luis este martes en el Estadio Libertad Financiera: Allison; D. Parra, Abascia, Villanueva, Duarte; B. Parra, García, Victor, Giménez; Coronel y Ávila. ¿Podrán los Gallos imponerse en Potosí sin Santiago Homenchenko?