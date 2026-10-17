¿Juega Paulinho? Las alineaciones de Toluca vs. Atlético de San Luis por el Apertura 2026

Toluca y Atlético de San Luis se enfrentan en el Nemesio Díez. Los titulares de ambos equipos para el partido.

Toluca recibe al Atlético de San Luis en uno de los partidos de la Liga MX que se disputan este sábado 17 de octubre por la Jornada 12. El encuentro comienza a partir de las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y se lleva a cabo en el Estadio Nemesio Díez.

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El equipo dirigido por Antonio Mohamed tiene la intención de hacer olvidar su última derrota frente a Tigres para volver al triunfo en el Apertura 2026. Toluca quiere seguir afianzado en los primeros puestos de la clasificación y es favorito a obtener los 3 puntos.

Por su parte, el Atlético de San Luis atraviesa un momento delicado en el torneo, con altibajos marcados tanto de local como de visitante. Los potosinos llevan dos derrotas consecutivas en la Liga MX e intentarán dar la sorpresa en el Nemesio Díez.

La probable alineación de Toluca

Luis García

Brian García

Bruno Méndez

Federico Pereira

Jesús Gallardo

Franco Romero

Érick Gutiérrez

Helinho

Nicolás Castro

Alexis Vega

Paulinho

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La probable alineación de Atlético San Luis