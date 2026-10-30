Los dos refuerzos de los 'Zorros' representan las ausencias principales para el duelo de esta tarde.

El Estadio Libertad Financiera será el anfitrión de un prometedor enfrentamiento del Apertura 2026, en el arranque de la jornada 15 de la fase regular. Con un buen marco de aficionados presentes, Atlético San Luis y Atlas se verán las caras en un gran partido. Puede ser un antes y un después para ambos equipos en la temporada.

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Mientras en el dueño de casa siguen extrañando a Joao Pedro (afuera por rotura de ligamentos cruzados), la visita confirmó dos bajas clave: Elías Montiel y Kevin Zenón. Atlas saldrá sin sus dos refuerzos del último mercado de pases, que ya se habían ganado un lugar en la escuadra titular de Hernán Crespo en este campeonato.

En el caso de Elías Montiel, el joven mediocampista mexicano se quedará afuera a raíz de una molestia muscular que lo aquejó toda la semana. Si bien iba a hacer el viaje a Potosí, finalmente quedó fuera de la lista de convocados de Atlas para enfrentar al Atlético San Luis. No irá ni siquiera a la banca de suplentes del elenco rojinegro.

En el caso de Kevin Zenón, el volante ofensivo argentino fue descartado para este nuevo desafío a raíz de un pedido personal a la directiva por una situación familiar. El enganche solicitó regresar a su país para estar junto a su mujer y su hijo recién nacido. Luego de un par de días, regresará a México para incorporarse al grupo.

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Zenón, revelación de Atlas, se pierde un duelo clave [Foto: Getty]

Hasta el momento, Elías Montiel lleva disputados 7 partidos desde su llegada a Atlas, por el momento sin goles ni asistencias dada su retrasada posición en el campo. Mientras tanto, Kevin Zenón acumula 5 partidos jugados desde su arribo a los ‘Zorros’, donde se adaptó rápidamente y ya tiene aportados 2 goles y 3 asistencias.

Ante las bajas de Elías Montiel y Kevin Zenón, Hernán Crespo incluiría como reemplazos a Edgar Zaldívar y Sergio Hernández. De esa manera, completaría la mitad del campo ante Atlético San Luis con Paulo Ramírez y Luis Esteves. Arriba, Florian Monzón y Ryan Mmaee serán la dupla de ataque del Atlas esta tarde por Liga MX.