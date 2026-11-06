El duelo entre los 'Tuneros' y los 'Bravos' irá por canales y plataformas no gratuitas. El motivo.

La tarde de futbol se abre en el Estadio Libertad Financiera, donde Atlético San Luis intentará acercarse a la zona de clasificación sobre el final de este Apertura 2026. En caso de lograr los tres puntos se puede prender en la recta decisiva del campeonato, pero para ello tendrá que vencer a FC Juárez, que ya se despidió de sus chances.

Publicidad

Los ‘Tuneros’ llegan a este partido ubicados en la 13° colocación del certamen, con 19 unidades, pero si ganan este viernes podrían quedar en la puerta de la Liguilla. Por su parte, los ‘Bravos’ marchan en el 18° y último lugar de la tabla, con apenas 8 unidades, y ya están eliminados matemáticamente de este Apertura 2026.

Para este encuentro vespertino, los fanáticos se darán cuenta al encender la televisión que el juego no va por TV abierta en México. Ninguno de los canales disponibles de la señal abierta transmitirá el cruce entre Atlético San Luis y FC Juárez de esta jornada 16. No habrá cobertura gratuita en el territorio nacional para el duelo.

San Luis con chances, Juárez eliminado [Foto: Getty]

Publicidad

Este episodio surge a partir del acuerdo comercial entre el Atlético San Luis y la señal de Disney para tener exclusividad en la transmisión de sus juegos en condición de local. Cuando los rojiblancos disputan sus compromisos en casa, las pantallas que pertenecen a la cadena internacional pasan en TV esos partidos para México.

En este sentido, por televisión el choque ante FC Juárez de esta tarde contará con la cobertura de la señal de ESPN, canal de cable de paga. Además, en forma online el encuentro se podrá sintonizar por medio de la plataforma de Disney+ Premium. Para acceder a ella, habrá que tener una cuenta con un método de pago válido.

Al mismo tiempo, mientras Disney tiene exclusividad para pasar por televisión los desafíos del Atlético San Luis, por streaming puede compartir los derechos. Por esa razón, ViX Premium también tendrá hoy el cruce de Liga MX ante los Bravos de Juárez. Al igual que con D+, los fanáticos mexicanos deben tener la suscripción paga activa.

Publicidad

El compromiso entre Atlético San Luis y FC Juárez, por la jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX, será el primer juego del día de HOY viernes 6 de noviembre. El juego que se llevará a cabo en el Estadio Libertad Financiera de Potosí, dará comienzo desde las 19.00 horas del Centro de México, en simultáneo a Necaxa-Xolos.