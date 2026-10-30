El primer partido de la fecha no tendrá transmisión gratuita y te traemos los detalles de la cobertura.

El Atlas de Hernán Crespo duplicará esfuerzos para irse a dormir este viernes dentro del podio del Apertura 2026. Con el fin de quedar momentáneamente como escolta del puntero, los de Guadalajara deberán ganarle a Atlético San Luis hoy en Potosí. Si lo consiguen, se meterán de lleno en la disputa por el superliderato.

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Si bien se jugará en simultáneo a Juárez-Querétaro, se espera que el Atlético San Luis vs. Atlas tenga una audiencia más numerosa que la del otro encuentro. Sin embargo, cuando los fans enciendan el televisor, advertirán que este partido no va por TV abierta en México esta tarde. El otro juego, no obstante, sí irá por la señal abierta.

Esta situación surge por un motivo estrictamente comercial: ESPN y Disney+ Premium tienen los derechos de los juegos de local de Atlético San Luis. El canal de televisión de cable y la plataforma de streaming paga transmiten habitualmente todos los partidos de los potosinos en casa. Por ello no lo pasan pantallas gratuitas.

Según indica la grilla televisiva para este viernes, Azteca 7 transmitirá gratis Juárez-Querétaro y Puebla-Pumas, los otros dos encuentros programados para hoy. Las demás señales de TV abierta no cuentan con ninguno de los enfrentamientos dispuestos para esta tarde y noche, aguardando sus coberturas para mañana.

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San Luis y Atlas abren la 15° jornada [Foto: Getty]

La transmisión alternativa de Atlético San Luis vs. Atlas por el Apertura 2026:

En la antesala del encuentro de este viernes, se confirmó que ViX Premium adquirió también la posibilidad de pasar en vivo el partido entre ‘Potosinos’ y ‘Zorros’. El servicio de streaming online ofrecerá otra vía para que los aficionados puedan sintonizar el juego, siempre y cuando cuenten con una suscripción en el sitio.

Fecha y hora de Atlético San Luis vs. Atlas por el Apertura 2026:

El compromiso entre rojiblancos y rojinegros se llevará a cabo HOY viernes 30 de octubre, desde el Estadio Libertad Financiera, por la jornada 15 del Apertura 2026. El mismo se encuentra estipulado oficialmente para dar comienzo a las 19.00 horas del Centro de México, en el primer turno de la agenda del día de Liga MX.