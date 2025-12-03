Cuando llegan las instancias de definición de la Liga MX, la lupa ya no sólo se pone sobre los veintidós jugadores de campo y los entrenadores. Para los aficionados, es importante saber quién será el árbitro designado para el partido de su equipo. Una vez conocido, cada fanático se hace su imagen sobre lo que puede ocurrir en el encuentro.

En este sentido, la Comisión Árbitral de la Federación Mexicana anunció los jueces para las revanchas de semifinales del Apertura 2025. Para la ida ya se sabía que Ismael Rosario López Piñuelas dirigiría Cruz Azul vs. Tigres y que Daniel Quintero Huitrón haría lo propio con Rayados vs. Tigres. Sin embargo, para la vuelta serán nombres más importantes.

Para el Toluca-Rayados del sábado por la tarde en el Estadio Nemesio Diez, el colegiado escogido ha sido Luis Enrique Santander. En el caso del Tigres-Cruz Azul del sábado por la noche en el Estadio Universitario de Nuevo León, el réferi designado ha sido Víctor Alfonso Cáceres. Dos pesos pesados para las definiciones de las semifinales.

¿Quiénes serán los árbitros de la final del Apertura 2025 de la Liga MX?

Según informó el reconocido medio regio San Cadilla El Norte, tras la designación de los jueces de semifinales, quedaría todo sentenciado para la serie decisiva. Marco Antonio Ortiz dirigiría el compromiso de ida de la gran final del Torneo Apertura; mientras que César Arturo Ramos sería el elegido para comandar el partido de vuelta de la final de esta Liga MX.

