Cruz Azul fue el gran ganador del fin de semana, con lo que fue la eufórica victoria en el ‘Clásico’, y buscará ratificar esas buenas sensaciones en esta fecha doble: el conjunto celeste visitará este martes al Necaxa en Aguascalientes, en el primer encuentro de la jornada 14 del Torneo Apertura, con aspiraciones de acercarse a la cima.

En pos de lograr ese objetivo y recortarle puntos al líder, ‘La Máquina’ presentará un once inicial inesperado para salir a intentar sumar de a tres. El entrenador Nicolás Larcamón dará un golpe sobre la mesa e introducirá modificaciones en la formación. Aunque podía esperarse que repitiese el equipo que venció al América, esto no se dará.

Las principales novedades de los titulares de Cruz Azul serán las ausencias de Erik Lira y Charly Rodríguez, habituales indiscutidos en el equipo cementero. Los dos mediocampistas y además referentes importantes del vestidor, no figuran entre los elegidos del DT argentino, y estarán en el banco de suplentes en el juego ante el Necaxa de Gago.

Charly y Erik, al banquillo en Necaxa vs. Cruz Azul.

Los dos volantes del elenco celeste saldrán del equipo por decisión del cuerpo técnico y no por fuerza mayor: serán preservados para no sufrir el desgaste de la “jornada doble” entre-semana. Al haber tantos partidos consecutivos, Larcamón y sus auxiliares comprendieron que más allá de la necesidad de seguir ganando, debían dosificar los minutos de sus jugadores.

Sin embargo, no serán solamente Erik Lira y Carlos Rodríguez los únicos ‘sacrificados’ del estratega de Cruz Azul. El conjunto cementero tendrá ¡7 modificaciones! para enfrentar al Necaxa: Andrés Gudiño, Jorge Sánchez, ‘Chiquete’ Orozco, Carlos Rotondi y Gabriel Fernández también dejarán el once inicial tras haber comenzado en el ‘Clásico’.

De este modo, con todas las variantes y sólo cuatro futbolistas repitiendo en el equipo, esta será la alineación de Cruz Azul para salir al campo de juego del Estadio Victoria ante el Necaxa: Kevin Mier; Amaury Morales, Willer Ditta, Amaury García, Gonzalo Piovi, Omar Campos; Jeremy Marquez, Lorenzo Faravelli; José Paradela; Ángel Sepúlveda y Luka Romero.

