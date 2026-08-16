¿Por qué Pumas UNAM vs. Querétaro por el Apertura 2026 no va por TV abierta en México?

Pumas UNAM y Querétaro se enfrentan por la Jornada 4 del Apertura 2026, pero el partido no tendrá transmisión por televisión abierta en México. El encuentro podrá seguirse en vivo a través de ViX.

Pumas UNAM y Querétaro se enfrentan este domingo 16 de agosto por la Jornada 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El tradicional compromiso a mediodía en el Estadio Olímpico Universitario arrancará a las 12:00 hs (tiempo del centro de México).

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Ambas escuadras buscarán sumar de a tres en la reanudación del torneo local luego de sus triunfos en la jornada previa. Sin embargo, la afición auriazul y los seguidores de los Gallos Blancos deberán tomar previsiones para seguir las acciones en vivo.

¿Por qué no se transmite en televisión abierta?

Para este compromiso en Ciudad Universitaria no habrá señal en canales tradicionales de TV abierta (como Canal 5 o Las Estrellas). La razón es la distribución de derechos de transmisión de TelevisaUnivision, que determinó emitir el duelo de forma exclusiva a través de su plataforma digital de pago.

Canales de TV y opciones de streaming en México:

Televisión: No cuenta con transmisión por televisión abierta ni de paga convencional.

No cuenta con transmisión por televisión abierta ni de paga convencional. Streaming en vivo: ViX Premium (se puede contratar directamente en su plataforma o añadir el canal de ViX Premium dentro de Amazon Prime Video).

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La actualidad de ambos equipos

El conjunto del Pedregal llega motivado tras remontar y vencer 2-1 a FC Juárez como visitante antes del parón, resultado que les permitió alcanzar seis unidades en la tabla general. Los Universitarios apuntan a hacerse fuertes en casa para escalar puestos en la clasificación.

Por su parte, Querétaro también viene con buen impulso tras derrotar 3-2 a Tigres UANL en el Estadio Corregidora. Con dos victorias en tres partidos, los Gallos Blancos intentarán mantener la racha positiva y sorprender en una aduana complicada como lo es el Olímpico Universitario.

En sintesis

Pumas UNAM y Querétaro juegan este domingo 16 de agosto por la Liga MX.

juegan este domingo 16 de agosto por la Liga MX. Estadio Olímpico Universitario albergará el partido que iniciará a las 12:00 horas.

albergará el partido que iniciará a las 12:00 horas. ViX Premium transmitirá el duelo de forma exclusiva mediante su plataforma streaming.