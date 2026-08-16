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¿Por qué Pumas UNAM vs. Querétaro por el Apertura 2026 no va por TV abierta en México?

Pumas UNAM y Querétaro se enfrentan por la Jornada 4 del Apertura 2026, pero el partido no tendrá transmisión por televisión abierta en México. El encuentro podrá seguirse en vivo a través de ViX.

Pumas recibe a Querétaro en el CU.
© @PumasMXPumas recibe a Querétaro en el CU.

Pumas UNAM y Querétaro se enfrentan este domingo 16 de agosto por la Jornada 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El tradicional compromiso a mediodía en el Estadio Olímpico Universitario arrancará a las 12:00 hs (tiempo del centro de México).

Ambas escuadras buscarán sumar de a tres en la reanudación del torneo local luego de sus triunfos en la jornada previa. Sin embargo, la afición auriazul y los seguidores de los Gallos Blancos deberán tomar previsiones para seguir las acciones en vivo.

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¿Por qué no se transmite en televisión abierta?

Para este compromiso en Ciudad Universitaria no habrá señal en canales tradicionales de TV abierta (como Canal 5 o Las Estrellas). La razón es la distribución de derechos de transmisión de TelevisaUnivision, que determinó emitir el duelo de forma exclusiva a través de su plataforma digital de pago.

Canales de TV y opciones de streaming en México:

  • Televisión: No cuenta con transmisión por televisión abierta ni de paga convencional.
  • Streaming en vivo: ViX Premium (se puede contratar directamente en su plataforma o añadir el canal de ViX Premium dentro de Amazon Prime Video).

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El conjunto del Pedregal llega motivado tras remontar y vencer 2-1 a FC Juárez como visitante antes del parón, resultado que les permitió alcanzar seis unidades en la tabla general. Los Universitarios apuntan a hacerse fuertes en casa para escalar puestos en la clasificación.

Por su parte, Querétaro también viene con buen impulso tras derrotar 3-2 a Tigres UANL en el Estadio Corregidora. Con dos victorias en tres partidos, los Gallos Blancos intentarán mantener la racha positiva y sorprender en una aduana complicada como lo es el Olímpico Universitario.

En sintesis

  • Pumas UNAM y Querétaro juegan este domingo 16 de agosto por la Liga MX.
  • Estadio Olímpico Universitario albergará el partido que iniciará a las 12:00 horas.
  • ViX Premium transmitirá el duelo de forma exclusiva mediante su plataforma streaming.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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