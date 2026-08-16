Dónde ver EN VIVO Pumas UNAM vs. Querétaro por el Apertura 2026: canales de TV y streaming online

Pumas UNAM y Querétaro se enfrentan este domingo 16 de agosto en el CU por la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Pumas UNAM recibe este domingo 16 de agosto a Querétaro en el marco de la Jornada 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El tradicional duelo dominical a mediodía se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Universitario a partir de las 12:00 hs (tiempo del centro de México).

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El conjunto universitario busca defender la fortaleza de Ciudad Universitaria para mantenerse en los primeros puestos del campeonato, mientras que los Gallos Blancos llegan con la intención de dar la sorpresa como visitantes.

¿Por dónde ver el partido en México?

Para este compromiso del Apertura 2026, la opción disponible para seguir las acciones en directo es la siguiente:

Streaming online: ViX Premium (disponible mediante la aplicación directa de ViX o a través de Amazon Prime Video suscribiéndose al canal de ViX Premium).

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La actualidad de ambos equipos

El equipo auriazul llega con confianza tras conseguir una importante victoria como visitante 2-1 ante FC Juárez en la fecha anterior, lo que les permitió sumar su segundo triunfo en los primeros tres compromisos del certamen. Los dirigidos por el cuadro del pedregal quieren hilar victorias y consolidar su propuesta futbolística ante su afición.

Por su parte, Querétaro también ha firmado un arranque positivo en el Apertura 2026. Los Gallos Blancos vienen de imponerse 3-2 ante Tigres UANL en la Corregidora, alcanzando seis puntos de nueve posibles, por lo que buscarán extender su buen momento en una cancha siempre exigente como la del Olímpico Universitario.

En sintesis

Pumas UNAM y Querétaro juegan este domingo 16 de agosto por la Liga MX.

juegan este domingo 16 de agosto por la Liga MX. Estadio Olímpico Universitario alberga el encuentro a partir de las 12:00 horas.

alberga el encuentro a partir de las 12:00 horas. ViX Premium transmite en vivo el partido para todo el territorio mexicano.