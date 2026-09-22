¿Por qué se juega la jornada 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX durante la fecha FIFA?

A pesar de estar en el medio de la fecha FIFA de septiembre-octubre, la Liga MX determinó que se disputará la jornada 10 del Torneo Apertura 2026.

Las ligas más importantes del planeta han puesto un freno de mano momentáneo ante la extensa Fecha FIFA que abarca la última semana de septiembre y los primeros días de octubre. Sin embargo, la Liga MX mantendrá la actividad en sus canchas, con la disputarse de la Jornada 10 del Torneo Apertura 2026 programada para este fin de semana.

Publicidad

La extensión de la Copa Mundial 2026, que concluyó el pasado 19 de julio, obligó a diversos torneos a arrancar más tarde de lo habitual, compactando de forma considerable el calendario internacional. Ante esto, la FIFA implementó un parón internacional extendido que otorga a las selecciones nacionales la posibilidad de organizar hasta cuatro partidos amistosos en una sola ventana.

En el caso de las selecciones europeas, se disputarán las primeras cuatro jornadas de la UEFA Nations League 2026-27 en una ventana FIFA que abarca del 21 de septiembre al 6 de octubre. No obstante, del viernes 25 al domingo 27 de septiembre se celebrará la décima fecha del Apertura 2026, por lo que el balompié mexicano no detendrá su marcha a pesar de los compromisos internacionales.

¿Por qué se juega la jornada 10 este fin de semana?

Rafa Márquez vivirá su debut como director técnico de la Selección Mexicana este próximo sábado 26 de septiembre frente a Colombia; de forma paralela, la Liga MX programó varios compromisos de la fase regular. Esta determinación de la directiva responde a la necesidad de ajustar el apretado calendario tras las modificaciones sufridas al inicio del torneo.

Publicidad

Jesus Angulo de Toluca y Erik Lira de Cruz Azul pelean por la posesión del balón. (Rodrigo Oropeza/Getty Images)

La realización de la Leagues Cup a principios de agosto provocó una pausa de más de dos semanas en el torneo local. Con el objetivo de recuperar las fechas perdidas en el calendario, la cúpula de la Liga MX determinó desahogar la Jornada 10 durante esta ventana de selecciones.

Si bien algunos clubes ya tienen pactados partidos de preparación en territorio estadounidense, la décima fecha se jugará con normalidad, teniendo el duelo entre Cruz Azul y Toluca como el platillo principal de la cartelera. Una vez concluida la actividad internacional, la Jornada 11 se pondrá en marcha el próximo 9 de octubre con el choque entre Puebla y León.

Publicidad

Jugadores convocados de la Liga MX para la fecha FIFA

Para esta edición extendida de la Fecha FIFA, un total de 31 futbolistas pertenecientes a clubes de la Liga MX fueron citados por sus respectivos combinados nacionales. La nómina de elementos convocados se desglosa de la siguiente manera:

Selección Mexicana : Raúl Rangel (Chivas), Jorge Sánchez (Atlas), Jeremy Márquez (Cruz Azul), Israel Reyes (América), Víctor Guzmán (Rayados), Everardo López (Toluca), Jesús Gallardo (Toluca), Denzell García (FC Juárez), Erik Lira (Cruz Azul), Orbelin Pineda (Rayados), Gilberto Mora (Tijuana), Roberto Alvarado (Chivas), Diego Campillo (Chivas), Luis Romo (Chivas), Hugo Camberos (Chivas), Santiago Sandoval (Chivas) e Isaías Violante (América).

: Raúl Rangel (Chivas), Jorge Sánchez (Atlas), Jeremy Márquez (Cruz Azul), Israel Reyes (América), Víctor Guzmán (Rayados), Everardo López (Toluca), Jesús Gallardo (Toluca), Denzell García (FC Juárez), Erik Lira (Cruz Azul), Orbelin Pineda (Rayados), Gilberto Mora (Tijuana), Roberto Alvarado (Chivas), Diego Campillo (Chivas), Luis Romo (Chivas), Hugo Camberos (Chivas), Santiago Sandoval (Chivas) e Isaías Violante (América). Selección de Ecuador : Jackson Porozo (Tijuana) y Pedro Vite (Pumas).

: Jackson Porozo (Tijuana) y Pedro Vite (Pumas). Selección de Colombia : Kein Mier (Cruz Azul), Álvaro Angulo (Pumas), Daniel Arcila (León) y Óscar Perea (América).

: Kein Mier (Cruz Azul), Álvaro Angulo (Pumas), Daniel Arcila (León) y Óscar Perea (América). Selección de Uruguay : Rodrigo Aguirre (Tigres), Federico Viñas (Toluca) y Brian Rodríguez (América).

: Rodrigo Aguirre (Tigres), Federico Viñas (Toluca) y Brian Rodríguez (América). Selección de Argentina : Santiago Simón (Toluca).

: Santiago Simón (Toluca). Selección de Chile : Rodrigo Echeverría (León).

: Rodrigo Echeverría (León). Selección de Paraguay : Robert Morales (Pumas).

: Robert Morales (Pumas). Selección de Panamá: Adalberto Carrasquilla (Pumas) y José Luis Rodríguez (FC Juárez).

En síntesis

Liga MX disputará la Jornada 10 para compensar la pausa por la Leagues Cup.

para compensar la pausa por la Leagues Cup. La Fecha FIFA extendida se desarrollará del 21 de septiembre al 6 de octubre.

se desarrollará del 21 de septiembre al 6 de octubre. Un total de 31 futbolistas de la Liga MX fueron convocados a sus selecciones.