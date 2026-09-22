Entérate todo lo que tienes que saber sobre el primer desafío del 'Tri' en el parón de selecciones.

¡Preparen las palomitas! Con el inicio de una nueva fecha FIFA, nos pusimos en ‘modo selección’ y es la hora de volver a ver a la escuadra nacional. México iniciará un nuevo proceso enfrentando a Colombia, uno de los mejores equipos de América. Ambos conjuntos vienen de una buena Copa del Mundo y ahora miran hacia adelante.

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En el caso de la Selección Mexicana, será el debut de Rafael Márquez en el ‘Tri’ como nuevo entrenador principal, luego de haber acompañado a Javier Aguirre como auxiliar. El Vasco se marchó tal como estaba estipulado por contrato y la leyenda quedó como DT de México para el proceso rumbo al Mundial 2030 que inicia esta semana.

Por el lado de la Selección Colombia, renovaron el contrato y el proyecto de Néstor Lorenzo, técnico que dirigió la última Copa América y Copa del Mundo en el país. Pese a que la mayor parte de la afición lo quería fuera, con algunos jugadores también expresándose públicamente, la Federación respaldó al estratega argentino.

Fecha y hora de México vs. Colombia por un amistoso internacional:

El encuentro entre los de CONCACAF y CONMEBOL se llevará a cabo el próximo sábado 26 de septiembre, en el que será el primero de cuatro amistosos para el ‘Tri’. El cotejo de fecha FIFA está programado de antemano para dar comienzo a partir de las 19.00 horas del Centro de México (20.00 hora Colombia y 22.00 hora Argentina).

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Sede y estadio de México vs. Colombia por un amistoso internacional:

El duelo entre los equipos de Rafael Márquez y Néstor Lorenzo tendrá lugar en el M&T Bank Stadium, establecimiento ubicado en Baltimore, Maryland (Estados Unidos). Si bien es la casa de los Baltimore Ravens de la NFL y habitualmente esa es su utilidad, este recinto también se utiliza para eventos de otra índole, en este caso para futbol.