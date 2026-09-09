Este jueves por la noche, Pumas y León se pondrán al día con el calendario luego de la reprogramación de su partido del fin de semana pasada. Auriazules y esmeraldas disputarán su encuentro pendiente de la jornada 7 del Apertura 2026. A continuación, el repaso de todo lo que hay que saber para no perderse el partido postergado.

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¿Cómo llegan Pumas y León al partido del Apertura 2026?

Los ‘Universitarios’ se ubican en la 12° colocación de la tabla de posiciones del torneo, con 8 unidades, producto de dos victorias, dos empates y dos derrotas. En su última presentación, los dirigidos por Esteban Solari cayeron por 2-0 ante Xolos fuera de casa, en su tercer encuentro consecutivo sin ganar.

Mientras tanto, ‘La Fiera’ se estaciona en el 8° lugar del corriente campeonato, con 10 puntos totales, luego de cosechar tres triunfos, una igualdad y dos caídas. En su pasada actuación en el certamen, el equipo de Javier Gandolfi igualó 1-1 con Atlante de visitante, sacando diez de los últimos doce puntos.

Pumas y León necesitan un triunfo para escalar [Foto: Getty]

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¿Cuándo y a qué hora juegan Pumas vs. León por el Apertura 2026?

El partido Pumas UNAM vs. Club León se llevará a cabo este jueves 10 de septiembre, en el Estadio Olímpico Universitario, por la jornada 7 del Apertura 2026. El encuentro de Liga MX está estipulado para tener su comienzo a partir de las 21.05 horas del Centro de México, en el que será el único jugo del día en el torneo.

¿El Pumas vs. León del Apertura 2026 va por TV abierta?

El partido Pumas UNAM vs. Club León no se podrá seguir por televisión abierta en el territorio mexicano, para mala fortuna de la fanaticada de los dos equipos. De hecho, ningún canal de TV, ni de las señales abiertas gratuitas ni de las señales de cable pagas, transmitirá el compromiso de la jornada 7 de la fase regular.

¿Dónde ver EN VIVO Pumas vs. León por el Apertura 2026?

El partido Pumas UNAM vs. Club León se podrá sintonizar en directo a lo largo y ancho de México, de manera exclusiva por medio de la plataforma ViX Premium. Aquellos interesados en ver el juego de Liga MX en simultáneo y con imagen y sonido sólo podrán hacerlo por esa vía, con la suscripción mensual de 6 dólares.