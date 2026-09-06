La Concachampions 2027 será una edición que marcará un antes y un después en la competencia, y tiene que ver con el alcance de la Liga MX en el torneo continental. Participarán ¡nueve equipos mexicanos! por primera vez en la historia, cada uno de los cuales ganó su lugar dignamente y por mérito deportivo dentro del campo.

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Hasta el momento, hay ocho clasificados confirmados de los nueve que formarán parte de la próxima CONCACAF. Ya están dentro Toluca, Tigres, Cruz Azul, Pumas, Chivas, América, Pachuca y Rayados, que tienen boleto asegurado al campeonato. Los primeros seis, por tabla general de Liga MX; los otros dos, por performance en Leagues Cup.

De este modo, sólo queda una plaza por definirse para completar el stock completo de los clubes mexicanos que disputarán la siguiente edición del certamen. Y esa plaza tiene dos posibles dueños, de los que saldrá el último calificado: León o Xolos, que sabrán este domingo quién de los dos se queda con el pasaje a la competición.

León o Xolos, uno va a la CONCACAF 2027 [Foto: Getty]

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Para que León pueda clasificarse a la Concachampions 2027, depende de sí mismo: le alcanza con quedar tercero en la Leagues Cup 2026. ‘La Fiera’ jugará el partido por el tercer puesto esta tarde ante el América: si le gana, avanzará automáticamente a CONCACAF. Se juega su propia suerte ante las Águilas que solo se juegan el honor.

Para que Xolos pueda clasificarse a la Concachampions 2027, no depende de sí mismo: necesita que León quede cuarto en la Leagues Cup 2026. Los de Tijuana están a la espera de una victoria del América ante ‘La Fiera’ para poder festejar su boleto a CONCACAF. Si León gana hoy, el equipo de Gilberto Mora se quedará con las manos vacías.

El encuentro entre América y León que también estarán siguiendo en Xolos se disputará HOY domingo 6 de septiembre desde las 16.00 hora CDMX en Houston. El partido se podrá seguir en México únicamente por Apple TV, servicio que los aficionados deberán sintonizar para poder estar atentos a la definición del boleto a CONCACAF.