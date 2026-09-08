Se filtró uno de los nombres que está monitoreando el departamento de scouting de los 'Felinos'.

Mientras el área de futbol intenta reencausar el rumbo del primer equipo, en Pumas UNAM tratan de crecer en todos los aspectos y a todos los niveles. Uno de los sectores en los que mayor inversión se ha hecho ha sido en perfeccionar el departamento de scouting. Consideran clave afinar la mira en el reclutamiento de promesas en el continente.

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En este sentido, este martes ha salido a la luz un nombre que gusta mucho dentro de Pumas pensando en el futuro. Es el de Mateo Pérez Curci, la nueva joya argentina. Aunque Lucas Scagliola, periodista argentino que dio la noticia, ha reportado que el interés es para este mercado, lo cierto es que está en carpeta con vistas a mediano plazo.

El juvenil que entró en el radar de Pumas UNAM es un volante de contención de 20 años de edad, de la categoría 2006, nacido en la provincia Mendoza, al oeste de Argentina. Aunque en el comienzo de su camino en juveniles en una posición más ofensiva y con más llegada al área, el último tiempo se retrasó unos metros y está haciéndolo muy bien.

Mateo Pérez Curci, en la carpeta de Pumas [Foto: Independiente]

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Mateo Pérez Curci tiene como grandes virtudes su versatilidad y despliegue por todo el campo, incluso siendo descripto como un “Pac-Man” en la TV argentina. Actualmente es el ‘5’ titular de Independiente, uno de los clubes grandes de ese país. Pese a que debutó hace poco tiempo, rápidamente se ganó su lugar en el equipo y no lo quita nadie.

El mediocampista se estrenó en Primera División en noviembre del año pasado, y hoy ya tiene 22 partidos jugados en la máxima categoría, por ahora sin goles anotados. En la Reserva de Independiente, Mateo Pérez Curci había llegado a disputar 37 encuentros, con dos goles marcados, y allí se consolidó como un jugador más de corte defensivo.

El último fin de semana, Mateo Pérez Curci dio un asistencia de lo mejor de la fecha en la Liga Argentina, “pinchando” el balón para dejar a Leonardo Godoy de cara al gol. Gracias a esa habilitación, Independiente cortó una larga racha negativa de resultados adversos. El juvenil que monitorean en Pumas fue elegido la “figura” del partido en ese juego.

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Contractualmente, el mendocino tiene vínculo firmado con el equipo argentino por dos años y medio más, hasta Diciembre del 2028, rubricado muy recientemente. Posee una cláusula de salida de 20 millones de dólares, aunque la situación económica del club, con muchas deudas y en crisis, lo obliga a vender sus joyas a menor costo.

Cabe recordar que Independiente y Pumas mantienen buena relación desde la venta de Álvaro Angulo, a quien en México disfrutan y en Argentina extrañan. Ignacio Pussetto, que fue incluido en aquella negociación, ya no sigue en los ‘Diablos Rojos’ repitiendo lo que fue su paso por los ‘Felinos’. En diciembre podría darse una negociación por Pérez Curci, que hoy no puede ir a la Liga MX ya que los de CU no tienen plaza de extranjero disponible.

La asistencia de Mateo Pérez Curci para Independiente en la última jornada:

¡¡TODA DEL PIBE!! Pérez Curci encaró, empaló la pelota a pura magia y Godoy definió de primera para darle el primer triunfo a Jadson Viera como DT del Rojo: ¡Independiente le ganó 1-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero! pic.twitter.com/Pav5WJdCje — SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2026