El cuadro regio arregló la contratación de un futbolista que compensará una de las grandes falencias del equipo.

Los corazones de los fanáticos albiazules no pararon de latir desde el primer minuto en Guadalupe, y más aún desde los diez, cuando el equipo se quedó con uno menos. Rayados ‘sobrevivió’ al inicio de la serie ante el América y se llevó un valioso empate, habiendo jugado casi todo el compromiso en inferioridad numérica.

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Ahora bien, en tanto los futbolistas dejaban hasta la última gota de sudor en el terreno y los aficionados eran una bola de nervios en las gradas, detrás se cocinaba algo. En las oficinas del club se cerró el primer fichaje para el Clausura 2027, anticipándose a una de las necesidades que ha evidenciado el equipo en este mismo torneo.

De acuerdo a lo reportado por el especialista en mercado de fichajes César Luis Merlo, el Monterrey tiene un principio de acuerdo por Alejandro Gómez. Más conocido como ‘Pué’ Gómez, se trata de un defensa de 24 años que juega para el Club Tijuana. Rayados habría alcanzado un entendimiento para arribar a buen puerto las pláticas.

‘Pué’ Gómez llegaría a los Rayados [Foto: Getty]

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Según adelantó el periodista de libro de pases, ‘La Pandilla’ le comprará la ficha del jugador a Xolos, dueño de los derechos económicos del futbolista. El conjunto rojinegro necesita vender para hacer caja, y el jugador tenía la intención de a su edad dar un primer salto en su carrera. A la opción de Rayados le dio el visto bueno rápido.

Luego de haber abierto conversaciones hace algunos días, las negociaciones están avanzadas y faltaría volcar a los papeles lo platicado para concretar la operación. Lo cierto es que Alejandro Gómez está pronto a transformarse en futbolista de los Rayados de Monterrey y que todo quedó encaminado durante el partido con América.

Alejandro Gómez es joven y se desempeña como marcador central, una posición donde el Monterrey ha sufrido mucho durante este Apertura 2026. Carlos Salcedo ha quedado en el ojo de la tormenta, pero tampoco Daniel Aceves ni Víctor Guzmán se han lucido. Por esa razón, fue prioridad salir al mercado a buscar un zaguero. ¿Le resolverá los problemas a Almeyda?