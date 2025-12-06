Es tendencia:
Qué pasa si Rayados pierde, empata o gana con Toluca por la semifinal del Apertura 2025

Los regios quieren cuidar el resultado de la ida y estos son los distintos escenarios que tiene para clasificar o quedar fuera del torneo.

Por Ramiro Canessa

Rayados visita a Toluca por un lugar en la final del Apertura 2025.
© Getty ImagesRayados visita a Toluca por un lugar en la final del Apertura 2025.

Rayados de Monterrey viene de dar el batacazo en los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 después de eliminar al América con un global de 3-2. Ahora, el conjunto regiomontano quiere repetir la fórmula en semifinales, donde ya dio el primer golpe tras imponerse 1-0 a Toluca en el Gigante de Acero.

Con esa ventaja mínima, el equipo de Torrent viaja al Nemesio Díez con dos objetivos claros: volver a ganar en patio ajeno o, en su defecto, cuidar el resultado para meterse en la gran final del fútbol mexicano.

Qué pasa si Rayados pierde ante Toluca

En caso de perder por cualquier marcador, Rayados quedará eliminado. Toluca avanzará a la final incluso con un 1-0, ya que cuenta con la ventaja deportiva por haber terminado mejor ubicado en la fase regular del campeonato en donde fue el superlíder.

Qué pasa si Rayados empata ante Toluca

Si Monterrey logra sacar un empate en La Bombonera, automáticamente estará clasificado a la final. Los regios aprovecharán la diferencia que construyeron en casa el pasado miércoles y con la igualada sellarán su boleto.

Qué pasa si Rayados gana ante Toluca

Ramiro Canessa
