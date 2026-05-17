Qué resultado necesita Pumas UNAM para eliminar a Pachuca y ser finalista del Clausura 2026

El equipo universitario va por la clasificación a la gran final del torneo en la que ya está Cruz Azul.

Desde las 19:00 hs de la CDMX, Pumas UNAM recibe a Pachuca en el Estadio Olímpico Universitario por la vuelta de las semifinales del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El equipo universitario buscará hacerse fuerte en casa para dar vuelta la serie y meterse en la gran final del campeonato mexicano.

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La ida terminó 1-0 a favor de Pachuca en el Estadio Hidalgo gracias a un partido muy sólido del equipo dirigido por Esteban Solari, que ahora sueña con sellar la clasificación como visitante. Los Tuzos llegan con ventaja, pero saben que todavía quedan 90 minutos muy intensos en Ciudad Universitaria.

Por el lado de Pumas, el conjunto de Efraín Juárez está obligado a salir a buscar el triunfo desde el primer minuto. Con el apoyo de su gente y la ventaja deportiva a su favor por haber terminado mejor ubicado en la tabla general, los universitarios todavía dependen de sí mismos para avanzar de ronda.

El resultado que necesita Pumas para clasificar a la final

Pumas UNAM necesita ganar por 1-0 para avanzar a la final del Clausura 2026 gracias a la ventaja deportiva. Al haber terminado en mejor posición durante la fase regular, un empate global le alcanza para quedarse con el boleto a la siguiente instancia.

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Por supuesto, cualquier victoria por más de un gol también clasificará directamente al conjunto auriazul. Resultados como 2-1, 3-2 o cualquier triunfo mantendrán a Pumas en la pelea por el título del fútbol mexicano.

En cambio, cualquier empate o una derrota dejarán eliminado al equipo de Efraín Juárez y meterán a Pachuca en la gran final del Clausura 2026. Por eso, el duelo promete ser una verdadera batalla desde el arranque en el CU.

En sintesis

Pumas UNAM recibe a Pachuca a las 19:00 hs en el Estadio Olímpico Universitario.

recibe a a las 19:00 hs en el Estadio Olímpico Universitario. El director técnico Efraín Juárez buscará clasificar a Pumas ganando el partido de vuelta.

buscará clasificar a Pumas ganando el partido de vuelta. El club Pachuca llega con ventaja tras vencer por 1-0 en el Estadio Hidalgo.