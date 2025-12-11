El Toluca ha vuelto a superar todo tipo de adversidades y se ha hecho camino al andar para llegar, una vez más, a la gran final del futbol mexicano. Los ‘Diablos Rojos’ enfrentarán a Tigres UANL en busca de repetir lo que lograron el semestre pasado. El campeón defensor buscará tener el privilegio de pocos de hacerse de los dos trofeos del año en el país.

Los dirigidos por Antonio Mohamed vienen de eliminar a FC Juárez y a Monterrey, en octavos de final y cuartos de final respectivamente. A los ‘Bravos’ los tacharon por triunfo global, mientras que a los ‘Rayados’ por mejor posición en la tabla general. El conjunto escarlata había terminado líder en la fase regular.

Los comandados por Guido Pizarro vienen de dejar en el camino a Tijuana y Cruz Azul, en octavos y cuartos de esta Liguilla. A los ‘Xolos’ los superaron por victoria global, en tanto que a ‘La Máquina’ la quitaron por la colocación más favorable. El elenco auriazul había finalizado segundo en la tabla general.

Tigres y Toluca prometen una final apasionante [Foto: Getty]

¿Qué pasa si Toluca pierde, empata o gana con Tigres por el Apertura 2025?

En esta oportunidad, sea cual sea el resultado, cualquier marcador no determinará quién es el campeón del Apertura 2025. Esto tiene que ver con que esta noche se enfrentarán en el partido de ida de la serie, y luego tendrán que disputar la vuelta. El primer cruce de hoy se juega en Nuevo León, mientras que el segundo encuentro será en Toluca.

Así, Toluca buscará traer un resultado positivo, pero sabiendo que la revancha es en casa. En caso de una derrota, tendrá que remontar en el Estadio Nemesio Diez, pero un empate o un triunfo en la ida lo dejará bien posicionado. Muy pocos equipos han logrado hacerse fuertes en el Volcán este año, y el equipo choricero intentará ser uno de ellos.

Cabe recordar que, a diferencia de otras instancias de Liguilla de la Liga MX, cambia el criterio de desempate al finalizar el segundo partido. De haber igualdad en el global, se jugará una prórroga de 30 minutos. Ya no se utilizará como factor decisivo la posición en la tabla general, que en este caso hubiese beneficiado a Toluca. Si empata en la serie completa ante Tigres, irán a alargue; si sigue igual, a penales.

