Querétaro vs. Atlante en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 11 de la Liga MX

Querétaro y Atlante se enfrentan este sábado 10 de octubre, en el Estadio La Corregidora, por la jornada 11 de la Liga MX. Los detalles de la televisación.

Querétaro llega con viento a favor y el sábado 10 de octubre quiere confirmarlo ante su gente en el Estadio La Corregidora, con Atlante como rival de turno en la Jornada 11 de la Liga MX.

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Los Gallos Blancos están en zona de clasificación y una victoria los acomoda todavía más arriba en la tabla. Para Atlante, en cambio, el partido es una chance de salir del fondo y meterse en la pelea antes de que la temporada se les escape.

Horario del partido

México: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

México: FOX One, FOX+

FOX One, FOX+ Estados Unidos: ViX

ViX Sudamérica: Tubi

Tubi Centroamérica: Tubi

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La actualidad de ambos equipos

Querétaro atraviesa un buen momento. Viene de ganarle 2-0 a Guadalajara de visitante, después de empatar con León y de haber sumado otro triunfo ante Tijuana. Esa racha lo tiene quinto con 17 puntos, en una posición que le permite soñar con algo más que la permanencia.

Atlante llega entonado pese a estar más abajo en la tabla. Los Potros vienen de golear 4-2 a Monterrey como locales, resultado que corta una racha irregular marcada por un empate ante Puebla y una derrota clara frente a Pachuca. Con 11 puntos en 10 fechas, necesitan sostener ese nivel si quieren meterse en la pelea por la clasificación.

El historial entre Querétaro y Atlante

El historial entre ambos es amplio, con 15 enfrentamientos en total, y ahí Atlante saca ventaja clara: ganó 10 veces por apenas 3 de Querétaro, además de 2 empates. La diferencia también se nota en los goles, 26 contra 17 a favor de los Potros.

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Eso sí, la mayoría de esos duelos quedaron en el pasado: el cruce más reciente que figura es de 2019, cuando Querétaro goleó 3-0 como local. Antes de eso hay una seguidilla de partidos de la década pasada donde Atlante se impuso varias veces, lo que explica buena parte de esa diferencia histórica.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 22/06/2019 Querétaro vs. Atlante 3-0 Club Friendlies 09/03/2014 Atlante vs. Querétaro 4-2 Liga MX 14/09/2013 Querétaro vs. Atlante 1-0 Liga MX 18/02/2013 Atlante vs. Querétaro 1-1 Liga MX 01/09/2012 Querétaro vs. Atlante 0-1 Liga MX 04/02/2012 Querétaro vs. Atlante 2-3 Liga MX 14/08/2011 Atlante vs. Querétaro 1-3 Liga MX 14/04/2011 Querétaro vs. Atlante 1-4 Liga MX 28/10/2010 Atlante vs. Querétaro 1-0 Liga MX 17/01/2010 Atlante vs. Querétaro 0-0 Liga MX

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

FC Juárez vs. Tijuana — sábado 10 de octubre, 17:00 hs

Atlas vs. Guadalajara — sábado 10 de octubre, 19:00 hs

Atlético San Luis vs. Santos Laguna — domingo 11 de octubre, 17:00 hs

Pachuca vs. Necaxa — domingo 11 de octubre, 17:10 hs

Pumas UNAM vs. Cruz Azul — domingo 11 de octubre, 19:15 hs

En síntesis