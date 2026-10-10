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Querétaro vs. Atlante en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 11 de la Liga MX

Querétaro y Atlante se enfrentan este sábado 10 de octubre, en el Estadio La Corregidora, por la jornada 11 de la Liga MX. Los detalles de la televisación.

Queretaro vs. Atlante, Liga MX
Queretaro vs. Atlante, Liga MX

Querétaro llega con viento a favor y el sábado 10 de octubre quiere confirmarlo ante su gente en el Estadio La Corregidora, con Atlante como rival de turno en la Jornada 11 de la Liga MX.

Los Gallos Blancos están en zona de clasificación y una victoria los acomoda todavía más arriba en la tabla. Para Atlante, en cambio, el partido es una chance de salir del fondo y meterse en la pelea antes de que la temporada se les escape.

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Horario del partido

  • México: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

  • México: FOX One, FOX+
  • Estados Unidos: ViX
  • Sudamérica: Tubi
  • Centroamérica: Tubi

La actualidad de ambos equipos

Querétaro atraviesa un buen momento. Viene de ganarle 2-0 a Guadalajara de visitante, después de empatar con León y de haber sumado otro triunfo ante Tijuana. Esa racha lo tiene quinto con 17 puntos, en una posición que le permite soñar con algo más que la permanencia.

Atlante llega entonado pese a estar más abajo en la tabla. Los Potros vienen de golear 4-2 a Monterrey como locales, resultado que corta una racha irregular marcada por un empate ante Puebla y una derrota clara frente a Pachuca. Con 11 puntos en 10 fechas, necesitan sostener ese nivel si quieren meterse en la pelea por la clasificación.

El historial entre Querétaro y Atlante

El historial entre ambos es amplio, con 15 enfrentamientos en total, y ahí Atlante saca ventaja clara: ganó 10 veces por apenas 3 de Querétaro, además de 2 empates. La diferencia también se nota en los goles, 26 contra 17 a favor de los Potros.

Eso sí, la mayoría de esos duelos quedaron en el pasado: el cruce más reciente que figura es de 2019, cuando Querétaro goleó 3-0 como local. Antes de eso hay una seguidilla de partidos de la década pasada donde Atlante se impuso varias veces, lo que explica buena parte de esa diferencia histórica.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
22/06/2019Querétaro vs. Atlante3-0Club Friendlies
09/03/2014Atlante vs. Querétaro4-2Liga MX
14/09/2013Querétaro vs. Atlante1-0Liga MX
18/02/2013Atlante vs. Querétaro1-1Liga MX
01/09/2012Querétaro vs. Atlante0-1Liga MX
04/02/2012Querétaro vs. Atlante2-3Liga MX
14/08/2011Atlante vs. Querétaro1-3Liga MX
14/04/2011Querétaro vs. Atlante1-4Liga MX
28/10/2010Atlante vs. Querétaro1-0Liga MX
17/01/2010Atlante vs. Querétaro0-0Liga MX

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • FC Juárez vs. Tijuana — sábado 10 de octubre, 17:00 hs
  • Atlas vs. Guadalajara — sábado 10 de octubre, 19:00 hs
  • Atlético San Luis vs. Santos Laguna — domingo 11 de octubre, 17:00 hs
  • Pachuca vs. Necaxa — domingo 11 de octubre, 17:10 hs
  • Pumas UNAM vs. Cruz Azul — domingo 11 de octubre, 19:15 hs

En síntesis

  • Querétaro y Atlante se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 11 de la Liga MX.
  • El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
  • Querétaro suma 17 puntos en el torneo.
  • Atlante suma 11 puntos en el torneo.
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