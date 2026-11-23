Los Diablos Rojos podrían sumar nombres de peso para intenta mantenerse en la cima del futbol mexicano el próximo año.

Mientras la directiva del Toluca define el futuro de su banquillo de cara al próximo semestre, en los pasillos del club ya circulan nombres importantes para fortalecer la plantilla. En caso de confirmarse la continuidad de Antonio Mohamed al frente de los Diablos Rojos, el entrenador argentino tendría en mente tres perfiles específicos para elevar la jerarquía del equipo rumbo a 2027.

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Uno por uno: los posibles fichajes de Toluca para 2027

El apuntado más ambicioso para darle equilibrio y carácter a la zona central sería Santiago Ascacibar, actual mediocampista de Boca Juniors. Con experiencia europea, liderazgo y presencia en ambas áreas, el volante argentino de 29 años encaja a la perfección en el gusto táctico del Turco para aportar intensidad y recuperación.

Sin embargo, concretar su arribo luce como una misión sumamente compleja desde lo económico y lo deportivo. Ascacibar posee contrato vigente con el conjunto Xeneize hasta 2029, su ficha ronda los 5.5 millones de euros y viene de conquistar la Copa Sudamericana, motivo por el cual disputará la próxima Copa Libertadores y resultaría muy extraño que decida abandonar Buenos Aires pese al deseo escarlata.

Santiago Ascacibar es uno de los favoritos del Turco Mohamed. (GETTY IMAGES)

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Por otro lado, la zona defensiva también recibiría sangre nueva con la posible llegada de Brian Barboza, lateral procedente de Peñarol. Diversos reportes de mercado señalan que el futbolista uruguayo ya contaría con un acuerdo previo para incorporarse a la institución mexiquense en la próxima campaña.

Finalmente, para refrescar el frente ofensivo por los costados aparece en carpeta el juvenil Hugo Camberos, extremo perteneciente a Chivas. Aunque todavía no existe confirmación oficial ni negociaciones formales cerradas entre ambas directivas, su proyección lo posiciona como una alternativa atractiva para dinamizar el ataque del Toluca.

En síntesis

Antonio Mohamed busca reforzar al Toluca rumbo a 2027 con tres posibles fichajes.

busca reforzar al rumbo a con tres posibles fichajes. Santiago Ascacíbar , mediocampista de Boca Juniors , tiene contrato hasta 2029 y vale 5.5 millones .

, mediocampista de , tiene contrato hasta y vale . Brian Barboza y Hugo Camberos figuran como opciones de refuerzo para los Diablos Rojos.