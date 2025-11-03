Ya sólo hace falta una jornada para que el Club León termine el Apertura 2025 y es que el equipo que terminó con Ignacio Ambriz en la dirigencia terminó por no clasificar a la Liguilla. El torneo regular terminará para ellos con un duelo ante Puebla y con esto también la etapa de James Rodríguez con el conjunto esmeralda.

Hay que recordar que la escuadra buscó al colombiano con la idea de que fuera al Mundial de Clubes, la propuesta fue muy atractiva para él rumbo al Mundial 2026, pero lamentablemente al tener ese problema de multipropiedad, perder el rumbo en el torneo y demás, no le permitieron mostrar su potencial y no se llegó a ningún acuerdo.

De acuerdo con los problemas que se estaban teniendo en Grupo Pachuca y con la posibilidad de que León fuera vendido el próximo semestre, todo apuntó a que fueron temas de el propio Nacho Ambriz y del equipo que no se hubiera dado la renovación, pero este lunes se reveló desde Colombia que hay una versión más de los hechos.

¿Quién fue el culpable de que James no renovara?

Según el periodista colombiano Eduardo Luis, confirmó que el culpable de que no se diera esa continuidad fue el mismo jugador y es que la fuente afirma que esto fue porque más allá de lo ocurrido con el Mundial de Clubes, el conjunto no había cumplido con su parte, de esa forma, ya no quiso seguir con los trámites para renovar.

El mismo comunicador menciona que la idea de James es llegar a un equipo con “aspiraciones importantes”, es aquí donde se hace más fuerte el rumor de que el conjunto que podría buscarlo en la Liga MX sería Tigres, puesto que es una escuadra que sí tiene un ideal, se está metiendo de nueva cuenta en la Liguilla y podría ser la mejor opción.

En síntesis

El Club León no clasificó a Liguilla del Apertura 2025 con Ignacio Ambriz como director técnico.

no clasificó a Liguilla del Apertura con como director técnico. El colombiano James Rodríguez terminará su etapa con el Club León tras el partido ante Puebla.

terminará su etapa con el tras el partido ante Puebla. El periodista Eduardo Luis afirma que James no renovó con León por incumplimiento del club.

