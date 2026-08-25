Lucas Di Yorio tendría reemplazo proveniente del Club América

Di Yorio está lesionado y el conjunto de Santos negoció con el América por uno de sus jugadores.

Hace unas semanas, el conjunto de Santos Laguna disputó su partido de la Leagues Cup ante el Chicago Fire con una fuerte entrada Lucas Di Yorio salió lesionado del terreno de juego y terminó con una fractura en la tibia que lo dejaría fuera del equipo por varios meses, perdiéndose así el resto del Apertura 2026.

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Es por ello, que el conjunto de los Guerreros, quienes no han tenido buenos torneos, decidieron negociar con el Club América, uno de los equipos con quien han tenido buena relación para poder hacer algunos traspasos de jugadores. De esta manera, buscarían que el equipo azulcrema pudiera cederles a un delantero para reponer esta dura baja.

Del América a Santos Laguna

Según César Luis Merlo, el jugador azulcrema que estaría llegando a Santos sería Esteban Lozano, quien no ha tenido cabida en el planteamiento de Guillermo Almada y en su momento tampoco lo tuvo con André Jardine. El delantero, ya ha tenido otra oportunidad por parte de los Irarragorri, puesto que estuvo un tiempo en el Sporting de Gijón.

El nivel que manejó estando en la segunda división de España, le permitió que pudiera llegar ahora como una opción, pese a que no le fue muy bien estando en Puebla el torneo anterior. La misma fuente menciona que no buscaron a un extranjero para cubrir esta baja, porque suponen el regreso de Di Yorio en la Jornada 17.

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Esteban Lozano llega a préstamo

Lozano termina contrato en diciembre con el Club América, pero habría una prórroga para el canterano, por lo que estaría a préstamo con los Guerreros durante seis meses con opción a compra. De esta manera, todo dependerá del desempeño del joven futbolista para que pueda continuar y llegar hasta la recuperación del argentino.

En síntesis