Xolos y Querétaro tuvieron un buen arranque de semestre e intentarán seguir creciendo en la tabla del Apertura 2026 cuando se crucen este viernes en el Estadio Caliente. Dos de las revelaciones del torneo se encuentran hoy ante la posibilidad de prenderse en la pelea por los primeros puestos del campeonato de Primera División.

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¿Cómo llegan Xolos y Querétaro al juego del Apertura 2026?

‘La Jauría’ arriba a este desafío estacionada en la 4° posición de la competencia, con 13 puntos, a tres de la cima del campeonato y con un juego postergado pendiente. En su última presentación, el equipo de Sebastián Abreu derrotó por 2-0 a Pumas en condición de local y buscará su segundo triunfo al hilo.

En la vereda de enfrente, los ‘Gallos Blancos’ se colocan en el 8° lugar del torneo, con 10 unidades, en zona de Liguilla y aún con un encuentro pendiente por jugar también. En el partido pasado, los liderados por Esteban González vencieron por 3-1 a Atlas como visitantes y tratarán de repetir esas sensaciones hoy.

Querétaro visita a Xolos en un partidazo [Foto: Getty]

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¿Cuándo y a qué hora juegan Xolos vs. Querétaro por el Apertura 2026?

El partido Xolos de Tijuana vs. Querétaro se llevará a cabo HOY viernes 11 de septiembre y dará comienzo a partir de las 21.10 horas del Centro de México. El compromiso de esta jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX tendrá como sede al Estadio Caliente, la casa del conjunto rojinegro.

¿Dónde ver EN VIVO Xolos vs. Querétaro por TV en México?

El partido Xolos de Tijuana vs. Querétaro contará con la transmisión en directo y en forma exclusiva por televisión mexicana de la señal de cable paga de FOX. Esta será la única pantalla que pasará por TV el encuentro de esta noche, ya que ninguna cadena de televisión abierta ni otra paga lo hará.

¿Dónde ver EN VIVO Xolos vs. Querétaro por streaming en México?

El partido Xolos de Tijuana vs. Querétaro se podrá seguir en directo en todo el territorio mexicano de manera online a través de la plataforma paga de FOX One. Este servicio de streaming será el único que le permitirá a los fans de ambos equipos poder ver en simultáneo el juego por esta vía.