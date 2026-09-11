Si en un sector del campo no necesitaba perder más soldados era en la banda izquierda, y desafortunadamente le tocó. Pumas sufrirá por un tiempo la baja de Chicote Calderón, quien venía de salir reemplazado en el último partido luego de pedir el cambio. En el momento, todos pensaron lo peor del caso pero el parte médico no fue tan severo.

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Según reportó Adriana Maldonado, periodista de ESPN que sigue la campaña del cuadro auriazul, lo de Cristian Calderón sólo se trata de una lesión muscular de grado 2. De esa manera, lejos estuvo el incidente en cuestión de una rotura o de otro tipo de problema físico que lo margine meses del primer equipo de Pumas de cara a lo que viene.

Bajo estas circunstancias, el ‘Chicote’ tendrá para 15 días de recuperación aproximadamente, rehabilitación que ya comenzó en el centro de entrenamientos de Pumas. El defensa de los Felinos no podrá participar de las próximas dos semanas de acción del conjunto auriazul, por lo que no estará disponible para Esteban Solari.

Pumas pierde al Chicote a corto plazo [Foto: Getty]

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Con este panorama, el marcador de punta se perderá de mínima los juegos ante Chivas, Atlas y Atlético San Luis, dos en condición de visitante y uno como local en Ciudad Universitaria. Así, por lo menos en esos próximos tres partidos oficiales Pumas no podrá utilizar al Chicote Calderón como alternativa para diseñar las alineaciones titulares.

Esta lesión del defensor de Pumas representa un dolor de cabeza importante para el entrenador, ya que en la banda izquierda tampoco está disponible Álvaro Angulo, también por lesión. El colombiano sufrió un percance en la rodilla tiempo atrás, se perdió los cuatro encuentros pasados del equipo, y todavía no está entrenando con normalidad.

César Huerta, también baja en Pumas para el fin de semana:

Según agregó Fernando Villa, el otro corresponsal de ESPN de Pumas, Chino Huerta no hará el viaje a Guadalajara con el grupo para enfrentar a Chivas en el Estadio Akron. Si bien no tiene una lesión concreta, a raíz de las molestias que tuvo hace dos días, el cuerpo técnico preservará al delantero y podría debutar la semana siguiente ante Atlas.