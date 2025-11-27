Es tendencia:
logotipo del encabezado
Apertura 2025

¡Sin piedad! La decisión de la Comisión Disciplinaria con los árbitros del Rayados vs. América tras sus errores

El organismo de la Federación Mexicana de Futbol tomó una decisión con los jueces del duelo entre los Albiazules y las Águilas.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
La Comisión Disciplinaria tomó una decisión con los árbitros del Rayados vs. América
© Getty ImagesLa Comisión Disciplinaria tomó una decisión con los árbitros del Rayados vs. América

Por la Ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX, Rayados venció 2-0 a América en el Estadio BBVA con anotaciones de Sergio Canales y Fidel Ambriz. Ahora, el equipo albiazul queda en una posición favorable para avanzar a Semifinales.

Publicidad

Sin embargo, el mundo de las Águilas está muy a disgusto por las decisiones arbitrales durante el cotejo. El cuadro capitalino denuncia faltas que se dejaron correr, entradas fuertes sin revisar a fondo y tarjetas que, para muchos, se quedaron guardadas en la bolsa del silbante.

Tweet placeholder

Ahora, acorde a la información del periodista David Medrano, la Comisión de Arbitraje reconoció sus errores. “La Comisión de Arbitraje ya le explicó al América las dos jugadas polémicas, aceptando que el cuerpo arbitral se equivocó y por ende los silbantes fueron sancionados“, sentenció por redes sociales.

Publicidad

Además, agregó la sanción impuesta: “La Comisión Disciplinaria decidió sancionar a Rafael López Valle y Adonai Escobedo por sus errores en el Rayados vs América y no volverán a trabajar en la Liguilla. Luego de la revisión del video se consideró que árbitro y VAR se equivocaron y feo

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
André Jardine señala al arbitraje por la derrota del América vs Rayados
América

André Jardine señala al arbitraje por la derrota del América vs Rayados

¿Qué resultado necesita América para remontar a Rayados y clasificar a semifinales?
América

¿Qué resultado necesita América para remontar a Rayados y clasificar a semifinales?

El golazo de Sergio Canales en el Rayados vs América
Liga MX

El golazo de Sergio Canales en el Rayados vs América

La razón por la que quieren días inhábiles en el Mundial 2026
Mundial 2026

La razón por la que quieren días inhábiles en el Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo