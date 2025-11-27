Por la Ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX, Rayados venció 2-0 a América en el Estadio BBVA con anotaciones de Sergio Canales y Fidel Ambriz. Ahora, el equipo albiazul queda en una posición favorable para avanzar a Semifinales.

Sin embargo, el mundo de las Águilas está muy a disgusto por las decisiones arbitrales durante el cotejo. El cuadro capitalino denuncia faltas que se dejaron correr, entradas fuertes sin revisar a fondo y tarjetas que, para muchos, se quedaron guardadas en la bolsa del silbante.

Ahora, acorde a la información del periodista David Medrano, la Comisión de Arbitraje reconoció sus errores. “La Comisión de Arbitraje ya le explicó al América las dos jugadas polémicas, aceptando que el cuerpo arbitral se equivocó y por ende los silbantes fueron sancionados“, sentenció por redes sociales.

Además, agregó la sanción impuesta: “La Comisión Disciplinaria decidió sancionar a Rafael López Valle y Adonai Escobedo por sus errores en el Rayados vs América y no volverán a trabajar en la Liguilla. Luego de la revisión del video se consideró que árbitro y VAR se equivocaron y feo”