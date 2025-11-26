El Club América se trajo un resultado muy inesperado de su visita a Monterrey, donde este miércoles por la noche cayó por 2-0 ante Rayados, por la ida de los cuartos de final. El dueño de casa no jugó un partido brillante, pero aprovechó las falencias defensivas de las ‘Águilas’, fue contundente y le sacó una importante ventaja de cara al encuentro de vuelta.

En un enfrentamiento que fue más disputado que jugado, Sergio Canales abrió el marcador para los Rayados con un golazo de media distancia desde una esquina del área con desvío en un defensa del América. Luego, Fidel Ambriz amplió la ventaja y le puso cifras definitivas al juego a través de una perfecta ejecución de balón quieto con una notable definición del joven volante.

Si bien el gol de fuera de casa ya no cuenta “doble” como en otros tiempos ocurría, el conjunto azulcrema se lamentó de no poder marcar de visitante ni siquiera un tanto. Así, el máximo campeón del futbol mexicano tendrá que remontar en casa si quiere seguir con vida en el Apertura 2025 y clasificar a las semifinales de esta Liguilla del torneo.

La frustración de todo América por la derrota ante Rayados [Foto: Getty]

¿Qué necesita América para remontar a Rayados y clasificar a semifinales?

En pos de conseguir ese boleto a la siguiente ronda del certamen, el Club América debe ganar por dos goles de diferencia, sea por 2-0, 3-1, 4-2 o cualquier otro resultado por esa ventaja. Cabe recordar que, como las ‘Águilas’ terminaron en una mejor posición que Monterrey en la tabla general, en caso de empate global en la serie, clasificará el equipo de André Jardine.

De este modo, una derrota, un empate o una victoria por un gol los eliminaría del Torneo Apertura 2025. Al mismo tiempo, si el conjunto azulcrema se impone en casa por más de dos goles, también asegurará su boleto a las semifinales de esta Liguilla de la Liga MX. Por lo menos dos anotaciones deberá realizar para mantenerse en carrera en el duelo de vuelta de la serie.

¿Cuándo se juega la vuelta de América vs. Rayados por el Apertura 2025?

La revancha de los cuartos de final de la Liguilla del Torneo Apertura se desarrollará el próximo sábado 29 de noviembre, con sede en el Estadio Ciudad de los Deportes (Ciudad de México), a partir de las 17.00 hora CDMX. El compromiso se podrá sintonizar en vivo y en directo en todo el país, por medio las pantallas de TUDN, Canal 5 y ViX Premium.

