Los millones invertidos en el mercado no alcanzarán si en estas instancias no dan la talla. Los Rayados se encuentran ante su primer gran prueba de la temporada: esta noche, recibirán al Club América en el mítico Estadio BBVA, dentro de lo que será el primer cruce de la serie de cuartos de final del Apertura 2025. Monterrey inicia su travesía en la Liguilla ante el máximo campeón.

Por haber terminado la fase regular en una posición más desfavorable que su rival de turno, ‘La Pandilla’ jugará este partido de ida en condición de local, teniendo que definir la clasificación el fin de semana en Ciudad de México. Por ello, este miércoles habrá un marco espectacular en el Gigante de Acero, con un recinto colmado de aficionados y una gran fiesta preparada para la ocasión.

Dentro del contexto especial que los espera en Monterrey, los futbolistas de Rayados portarán un parche en el pecho de la camiseta. El dueño de casa vestirá la playera titular habitual, con los colores azules y blancos, pero llevarán una pegatina especial al lado del escudo. Se trata de una conmemoración para una de las leyendas de la institución, que estará presente en el estadio.

El parche en cuestión será una imagen de Humberto Suazo con el número 26, el dorsal que acostumbraba utilizar en sus tiempos como jugador del Monterrey. El delantero chileno, uno de los máximos goleadores de la historia del club y multicampeón con la ‘Pandilla’, observará el encuentro desde uno de los palcos, al mismo tiempo que será reconocido por el equipo.

Sin embargo, el de la remera no será el único homenaje para Humberto Suazo en este juego. También fue el encargado de inaugurar oficialmente el Muro de Leyendas del Club de Futbol Monterrey, dentro de las instalaciones del Estadio BBVA. Su postal ya aparece en este apartado especial del Gigante de Acero, y pronto estará junto a las fotografías de otros emblemas de la institución.

Humberto Suazo, una figura indisociable de Rayados [Foto: Getty]

No menos importante, y mucho más simbólico, Suazo también ¡tendrá su propia calle! en Monterrey. En los instantes previos al desarrollo del partido ante el América por la ida de cuartos de final, el club y el ex futbolista desvelaron el cartel que posee su nombre, en la zona lindante al establecimiento. Reconocimiento completo para un jugador que supo hacer felices a cientos de miles de aficionados.

“Confío ciegamente en que el equipo va a repuntar, sé que Rayados va a sacar toda su jerarquía para quedarse con el triunfo”, confió el homenajeado en la antesala del Rayados-América. Monterrey intentará que además su leyenda le traiga buena fortuna en la Liguilla, que se le viene haciendo esquiva: Humberto Suazo conquistó dos veces la Liga MX, y hará fuerza porque vuelva a ocurrir en este Apertura 2025.